Udinese-Inter, Mancini: "Sappiamo soffrire bene. Icardi? Segnare è il suo lavoro"

Nonostante il poker rifilato all'Udinese, Mancini continua a non sbilanciarsi: “La partita è stata difficile - ha detto l'allenatore dell'Inter a Premium Sport - l'Udinese era in forma e ci ha fatto soffrire: ma abbiamo dimostrato di saper soffrire bene. Icardi ? Segnare è il suo lavoro: non abbiamo mai avuto preoccupazioni, perché alla fine i gol li farà. Il record di vittorie esterne di Mourinho ? Quell'Inter ha vinto, questa ancora no".

"Lo spirito è questo - ha aggiunto il tecnico nerazzurro - non esistono partite semplici e se non hai lo spirito giusto fai fatica. Per chi tiferò domani? Non cambia molto, è presto: tutte quelle squadre continueranno a lottare per il titolo. È normale che gli attaccanti passino dei momenti di appannamento, ma Icardi finora è arrivato a sette, un buon bottino. Stasera ha giocato molto bene, come Jovetic: cominciano a conoscersi e questa è una cosa positiva. Sono molto contento per Montoya è un po' che pensavo di schierarlo. Va bene avere la migliore difesa, ma ora dobbiamo diventare anche il miglior attacco". Infine la rabbia per il cartellino giallo ricevuto da Telles: "Non c'era: di simulazioni nelle ultime 5 partite ne avrò viste almeno 20, bisogna smetterla e ammonire". E una dedica speciale per la piccola tifosa nerazzurra Aurora: "La vittoria è per lei, che purtroppo non c'è più".