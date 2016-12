Udinese, il messaggio di Sanchez a Di Natale: "Sei tra i più forti con cui ho giocato"

Totò Di Natale ha chiuso al meglio la sua carriera all'Udinese con un gol nell'ultima gara contro il Carpi. Tra i tanti messaggi che gli sono arrivati, c'è anche quello di Alexis Sanchez, suo ex compagno ora in forza all'Arsenal. "Ciao Totò, volevo ringraziarti per avermi insegnato tanto. Sei tra i più forti con cui ho giocato, sei un campione. Totò sei il Diego Armando Maradona di Udine. Forza Udinese, forza Totò", ha detto in un videomessaggio.