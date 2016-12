Udinese: esonerato Colantuono, arriva De Canio

L'Udinese cambia: Stefano Colantuono non è più l'allenatore dei friulani. Con un comunicato ufficiale il tecnico è stato esonerato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Stefano Colantuono e il suo staff. L'Udinese ringrazia l'allenatore e i suoi collaboratori per l'impegno e la professionalità profusa in questi mesi di lavoro". Al suo posto arriva Gigi De Canio , ingaggiato sino a fine stagione.

UDINE: IN POLE DE CANIOPer De Canio si tratta della seconda avventura all'Udinese dopo l'esperienza durata dall'agosto 1999 fino a marzo 2001, in cui ha conquistato la Coppa Intertoto nella doppia finale contro il Sigma Olomouc dell'agosto 2000, oltre al raggiungimento degli ottavi di finale di Coppa Uefa e la semifinale di Coppa Italia. In bianconero ha già collezionato 83 panchine complessive: 57 in Serie A, 8 in Coppa Italia e 18 in competizioni europee (12 in Coppa Uefa e 6 nella Coppa Intertoto) con uno score di 38 vittorie, 15 pareggi e 30 sconfitte.