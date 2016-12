Udinese, è il Colantuono-day: "Società modello". Pozzo: "Non compriamo tra i profughi"

Per riscattare un'annata opaca sarà necessario poter contare sul miglior Di Natale: "Non ci ho ancora parlato. Non c'è bisogno di parlare di Totò, è un valore aggiunto e un punto di riferimento. Come fai a fare delle previsioni su un giocatore che sta ancora bene? Andrà gestito rispetto a un ragazzo di ventidue anni. Io mi metto a sua disposizione. Sono convinto che al di là dei gol potrà essere una presenza utile". Sul modulo: "Non sono mai stato un integralista. Ho le mie idee su come far giocare l'Udinese, ma voglio discuterne con la squadra. Il mio modulo preferito è quello che mi consente di vincere le partite". Il presidente Pozzo non nasconde le ambizioni: "Dopo dieci anni di battaglie siamo riusciti a costruire uno stadio perché negli obiettivi della società c'era la volontà di crescere. Abbiamo giocato l'anno scorso in un cantiere e ha influenzato i risultati. Lo stadio è pensato per l'entusiasmo casalingo e per ricavare qualche punto in più". Varrà l'equazione nuovo stadio-più ricavi per il mercato? "Abbiamo preso giocatori da campionati diversi, poi il campionato italiano è atipico, hanno bisogno di un certo adattamento. Non è che andiamo a prendere tra i profughi, sono tutti giocatori con un buon curriculum. Tanti sono esplosi e ora giocano nelle migliori squadre d'Europa". Già, eccolo il segreto di Pulcinella del modello Udinese: da 10 anni in Serie A, un esempio virtuoso per tanti.