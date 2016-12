Udinese, Di Natale: "Contro l'Inter voglio fare un bel regalo ai tifosi"

Quando Antonio Di Natale parla non è mai per dire cose banali, e anche stavolta è stato così. Sono in molti ad augurarsi che il capitano friulano non si ritiri, lui però preferisce mantenere il "segreto" e ribadire ancora una volta il rispetto e la stima per il suo presidente: "Qualsiasi scelta farò, sarà sempre di cuore, perché è giusto così. Se lo meritano i Pozzo, così come tutte le persone di Udine e i miei tifosi. Pensiamo alle ultime tre partite dell'anno, tra cui quella di Coppa Italia, molto importante per noi, e poi piano piano riusciremo a fare le cose per bene".

Il numero dieci bianconero ha le idee chiare non solo su se stesso, ma anche sul campionato e su chi siano le favorite: "La Juventus è una grandissima squadra e la vedo molto bene per la vittoria finale. Inizialmente hanno faticato, ma stanno tornando su. Non sottovaluterei nemmeno Napoli e Roma".

Infine un pensiero sui propri tifosi e un avviso all'Inter, l'avversario di domenica: "Ringrazio i miei tifosi per il sostegno, spero continuino a starci vicino. Voglio fargli un bel regalo, magari contro l'Inter, anche se sono una grandissima squadra".