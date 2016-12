Udinese, Di Natale ai saluti: "Col Carpi l'ultima in bianconero"

Antonio Di Natale è infortunato e non ci sarà col Torino. Ma la sua storia con l'Udinese non finirà con un'anonima tribuna, perché dopo un chiarimento con il tecnico De Canio, Totò è pronto a tornare in campo per chiudere la sua carriera coi friulani. L'occasione sarà l'ultima di campionato, contro il Carpi: "Voglio star bene per quel giorno per poter festeggiare con il pubblico e giocare la mia ultima gara a Udine", ha detto in conferenza stampa.