Udinese, Colantuono: "Peccato, fatta una grande gara"

Stefano Colantuono non si capacita della sconfitta contro l'Inter. "Gli errori possono capitare. È un peccato perché abbiamo fatto una grande gara, specialmente nel primo tempo - ha detto il tecnico dell'Udinese a Premium Sport -. Ma se non fai gol diventa difficile, contro squadre come l'Inter poi certe distrazioni le paghi: nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita, loro hanno calciato in porta su due nostri retropassaggi errati".