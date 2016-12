Udinese, Colantuono: "La forza del Milan? Sicuramente l'attacco"

"Domani dobbiamo fare una gara perfetta e non commettere certi errori come queste ultime due gare". Così Stefano Colantuono alla vigilia del match contro il Milan. "Stiamo lavorando con dedizione e guai però a piangersi addosso. Il Milan ha cambiato tanto in questa stagione. Soprattutto in attacco ha rinnovato molto: Bacca e Luiz Adriano sono due grandissimi giocatori e in più ora c'è anche Balotelli. E' una squadra assolutamente completa".