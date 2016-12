Udinese-Chievo 0-0: salvezza vicina per i friulani

Finisce senza reti la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Chievo . Un'occasione persa per i bianconeri di De Canio che con questo 0-0 non approfitta dei passi falsi di chi insegue per scappare via nella corsa salvezza. Le migliori occasioni capitano all' Udinese , ma sono neutralizzate da Bizzarri. Nel finale vince il nervosismo: espulsi prima Felipe , per una manata a Radovanovic, e poi Meggiorini per un fallo da dietro su Fernandes.

LA PARTITAPochissime emozioni e un eccesso di nervosismo nel finale che, se non altro, ha dato una scossa alla partita. Udinese e Chievo si sono accontentate di uno zero a zero, ma se per i clivensi - già salvi da tempo - poco cambia, per i bianconeri di De Canio lo 0-0 davanti al proprio pubblico rischia di ingarbugliare ulteriormente una stagione già di per sé complicata. Le vittorie di Carpi e Frosinone sono un campanello d'allarme da non sottovalutare in chiave salvezza.



Non che l'Udinese sia scesa in campo per lo 0-0, questo no. Ai friulani però è mancato il giusto piglio per portare a casa l'intera posta in palio contro un avversario sceso in campo con ordine e poco più Le sgroppate di Widmer sulla destra e la tecnica di Thereau davanti nono sono bastate e nelle pur poche occasioni da gol create, i friulani si sono sempre imbattuti nel senso della posizione di Bizzarri bravo a chiudere sullo svizzero al 35' e sui tentativi di Zapata e Bruno Fernandes nella ripresa prima del finale sopra le righe.



Ad accendere gli animi in campo - e fuori - è Felipe che a due metri dall'arbitro si prende sotto con Radovanovic rifilandogli una manata furtiva che al direttore di gara non può sfuggire guadagnandosi un cartellino rosso. Poco dopo Bruno Fernandes battibecca con Hetemaj rifilandogli un calcione a palla lontana che l'arbitro condona con un'ammonizione, che si trasforma in espulsione per Meggiorini qualche minuto più tardi per un'entrata da dietro sullo stesso portoghese. Di occasioni da gol, nel frattempo, nemmeno l'ombra e lo 0-0 si porta con sé tutte le paure delle ultime giornate per l'Udinese.