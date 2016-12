Udinese, Badu e Thereau condannano il Verona

Va all' Udinese la sfida salvezza contro il Verona . La squadra di Colantuono vince 2-0, in casa, grazie ai gol di Badu e Thereau e sale a 30 punti in classifica. Il centrocampista sblocca il risultato nel primo tempo con un colpo di testa, in posizione irregolare, su assist di Di Natale . Thereau raddoppia nella ripresa ribadendo in rete una respinta di Gollini . Ora per Gigi Delneri la salvezza è davvero difficile da raggiungere.

LA PARTITAServiva una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione e l'Udinese la trova nel momento più delicato. La squadra di Stefano Colantuono può tirare un sospiro di sollievo con il 2-0 rifilato al Verona. Un risultato che condanna, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, la formazione di Gigi Delneri, sempre più ultima in questo campionato. I veneti non hanno Moras (squalificato), Viviani e Souprayen (indisponibili), mentre i friulani non possono schierare l'ex Hallfredsson (un turno di stop) e Wague.



Il Verona prova a tenere in mano il pallino del gioco. L'Udinese sembra avere qualche difficoltà, poi però lì in mezzo inizia a correre. Di Natale è in giornata e prima prova un tiro dalla distanza, che si spegne sul fondo, poi sforna assist per tutti. Ma la prima vera occasione da rete capita alla squadra di Delneri. Siamo al 16' e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Helander svetta più in alto e manda fuori di poco. Ed è qui che si spegne il Verona, nel suo momento migliore. Perché Gollini già al 22' deve deviare in angolo una conclusione da 20 metri di Bruno Fernandes. I friulani ci credono e continuano a ripartire in attacco. Pisano è bravo a chiudere su Di Natale, ma il Verona crolla al 31'. Assist del capitano dei friulani e colpo di testa vincente, viziato però da una posizione di fuorigioco, di Badu. La gara cambia perché il Verona è troppo arrendevole.



Delneri se ne accorge e all'intervallo lascia Siligardi negli spogliatoi. Al suo posto entra Romulo. Pazzini ci prova subito con un tiro al volo, poi gioca solo l'Udinese. Ed è ancora dai piedi di Di Natale che nasce l'azione del raddoppio. Un suo tiro cross permette a Thereau di concludere a rete, Gollini respinge, ma l'attaccante ribadisce insaccando il 2-0. Delneri manda in campo anche Gomez e il Verona si trasforma in un 3-4-3, ma dimostra di non avere le forze per reagire e provare a trovare il pari. Termina 2-0 e l'Udinese ora può respirare.