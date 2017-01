Uccisa in un agguato un'ex promessa del Napoli

Il sogno di giocare nel Napoli era durato pochi anni, ma oggi la vita di Renato Di Giovanni è finita, spezzata nel modo peggiore. Un passato nelle giovanili il 20enne è stato ucciso in quello che sembra avere le caratteristiche di un agguato di stampo camorristico nella periferia occidentale della città. Il giovane era il figlioccio di un noto ultrà del Napoli, Alberto Mattera, che lo aveva allevato. Di Giovanni è stato colpito da un numero non ancora precisato di sicari davanti alla chiesa di S. Maria di Montevergine. A indagare sul caso sono i Carabinieri. La vittima, che aveva precedenti per spaccio di droga, era sottoposto ad obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.