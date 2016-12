U21, Italia-Slovacchia 3-1: siamo all'Europeo, ma quanti rischi!

20:43 - Italia-Slovacchia 3-1. E l'Under 21 di Gigi Di Biagio si qualifica per la fase finale dell'Europeo 2015, con due gol-lampo (Bernardeschi al 5', Belotti su rigore al 15'). Un bel primo tempo e una ripresa da dimenticare: gli slovacchi in dieci segnano con Lobotka al 18' st, alla mezz'ora viene loro concesso e poi negato un rigore solare, poi il gol di Longo allo scadere, con la Slovacchia (secondo espulso) in nove.



LA PARTITA

L'Italia di Antonio Conte vince e delude. L'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio vince, diverte e poi ci fa arrabbiare. E si qualifica per la fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 17 al 30 giugno 2015 nella Repubblica Ceca. E' il verdetto sancito a Reggio Emilia, è la foto di gruppo di una squadra per un tempo bella e sfrontata, con momenti di quel calcio rapido, profondo e veemente che tanto piace a Conte, e che la Nazionale dei più grandi fatica a metabolizzare. E poi in confusione (inspiegabile) nella ripresa, con gli avversari in dieci e il gol di Lobotka che crea indicibili tensioni.

L'impatto nella partita per gli azzurri contro la Slovacchia è subito forte, quasi a voler spazzare via ogni dubbio, ogni timore di adagiarsi sull'1-1 dell'andata e quel "peso" che lo 0-0, in fondo, ci qualificherebbe. Impatto forte e Bernardeschi, pupillo fiorentino, subito autore del gol che spezza le tensioni: è una prodezza balistica, pallonetto, un saggio della sua classe che dopo 5 minuti apre il varco e stordisce i rivali. L'Italia c'è, corre e attacca, il tridente a supporto di Belotti fa saltare la difesa altrui, Berardi sfiora il raddoppio al 13', e dopo due minuti il 2-0 arriva. Berardi viene atterrato da tergo, l'arbitro indica senza indugi il rigore (che c'é) e Belotti spiazza il portiere. Pratica chiusa, si direbbe.

E pratica chiusa, sembrerebbe, poco dopo la mezz'ora, quando l'arbitro ammonisce per la seconda volta Duda (34') e in dieci contro undici c'è poca Slovacchia che possa insolentire l'Italia.

La ripresa serve a completare l'opera, che peraltro sembra compiuta come si deve dopo quell'avvio folgorante. C'è però un qualcosa di meno efficace fra gli azzurri, nel senso di propensione allo strenuo agonismo, e qualcosa si lascia agli slovacchi in dieci, un paio di conclusioni sorvegliate da Bardi con qualche apprensione, mentre Belotti in diagonale spreca il pallone del terzo gol.

E' il segnale che qualcosa ha smesso di funzionare e quando Lobotka al 18' st disegna un arcobaleno, quasi a imitare Bernardeschi, e sigla il 2-1, ecco che i fantasmi si agitano attorno agli azzurri. Vero, siamo in undici contro dieci, ma è come se la differenza di un giocatore non si avverta. E tutto il bello e il buono del primo tempo svanisce in questo stato di tensione estrema.

E alla mezz'ora il "giallo" che si consuma ai danni slovacchi: Bianchetti atterra Schranz lanciato a rete, è rigore che l'arbitro assegna, poi su indicazione del guardalinee la "grazia" del rigore che diventa calcio d'angolo, con solenni proteste degli slovacchi. Ci mancherebbe. Incartiamo e portiamo a casa questo regalo di McLean (temevamo anche il rosso per Bianchetti) e al 34' il rosso, per doppia ammonizione, a Zrelak diventa una enormità ai danni dei nostri avversari, in nove.

Poi Longo, al 44' st, sigla in modo quasi incredibile, da fondo campo, la rete del 3-1. Fine delle sofferenze. Ed epilogo tutt'altro che degno per questa Italia che va all'Europeo con immani rischi e tanta rabbia avversaria. Tant'è. Ci eravamo illusi che l'Under potesse cancellare la serata-no dell'Italia di Conte. L'illusione è durata un tempo, e comunque siamo all'Europeo. Con ben altro piglio, però, quando si giocherà.

IL TABELLINO

ITALIA-SLOVACCHIA 3-1

Italia (4-2-3-1): Bardi 6; Zappacosta 6, Bianchetti 5, Rugani 6, Biraghi 6; Crisetig 6, Viviani 6 (9' st Benassi 5,5); Berardi 6,5 (42' st Baselli sv), Bernardeschi 7, Battocchio 6; Belotti 6 (31' st Longo 6,5). A disp: Leali, Sabelli, Trotta, Goldaniga. All. Di Biagio 6

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Rusov 6; Pauschek 6, Ninaj 5,5 (21' Skriniar 6), Texeira 5, Mazan 6; Lasik 5,5, Paur 6 (1' st Lobotka 7); Schranz 6 (38' st Malec sv), Duda 5, Hrosovsky 6; Zrelak 5,5. A disp: Le Giang, Hudak, Skvarka, Maszaros, All. Galad 6

Arbitro: McLean (Scozia)

Marcatori: 5' Bernardeschi (I), 15' Belotti rig (I), 18' st Lobotka (S), 44' st Longo (I)

Ammoniti: Viviani, Crisetig, Berardi, Bernardeschi, Biraghi (I), Duda, Zrelak, Lasik, Rusov, Texeira (S)

Espulsi: 34' Duda (S) per somma di ammonizioni, 34' st Zrelak (S) per somma di ammonizioni

Note: 35' st espulso il ct Galad