7 novembre 2015 Tutto Roma live - Totti: "So cosa provano i tifosi" Il capitano giallorosso: "Lʼesperienza è stata fondamentale per domare le emozioni"

SABATO 7 NOVEMBRE

TOTTI: "ESULTARE COI TIFOSI E' LA GRANDE BELLEZZA"Per Francesco Totti il derby non è mai una partita speciale, ecco allora che il capitano giallorosso alla vigilia della stracittadina ha spiegato le sue sensazioni: “Io so cosa provano i tifosi della Roma di fronte al derby, perché da ragazzo ho avuto il privilegio di poterle vivere in mezzo a loro. Io ero e sarò sempre un tifoso della Roma. E il derby per me sarà sempre una partita speciale. Certo da calciatore le cose cambiano, l'esperienza è fondamentale a domare le emozioni. Vincere un derby significa regalare una gioia immensa ai tuoi tifosi e alla città intera: esultare con loro è la Grande Bellezza".

CONVOCATI: CI SONO DE ROSSI, FLORENZI E MAICONConvocati per il derby: Lobont, Rüdiger, Digne, Nainggolan, Castan, Iturbe, Dzeko, Salah, Maicon, Iago Falque, De Rossi, Ponce, Keita, Vainqueur, Gyömber, Florenzi, Szczesny, De Sanctis, Gervinho, Emerson, Torosidis, Manolas, Uçan, Machin, Sadiq, Nura.

NAINGGOLAN: "DERBY SI GIOCA PER VINCERLO"In vista del big match con la Lazio, Nainggolan carica la Roma: "Ha ragione l'allenatore, il derby si gioca per vincerlo. Siamo consapevoli della nostra forza e se giocheremo il nostro calcio, restando concentrati per 90 minuti, ce la faremo". "Io non sono romano, ma vedo cos'è il derby per i romani e ho capito quanto sia importante vincerlo", ha aggiunto il belga, che poi ha parlato anche della lotta per lo scudetto: "Il Napoli è la nostra rivale più pericolosa, anche perché ha Higuain che segna sempre. L'Inter è molto compatta e la Juventus è sempre la Juventus".

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

NIENTE DERBY PER PALLOTTAJames Pallotta non sarà all'Olimpico domenica pomeriggio nel derby contro la Lazio. Da ricordare che il presidente della Roma, nelle scorse settimane, aveva manifestato l'intenzione di assistere alla sfida contro i biancocelesti dalla Curva Sud.

VAINQUEUR: "SONO PRONTO PER IL DERBY"William Vainqueur è pronto per il derby: "So che De Rossi non sta bene e abbiamo Pjanic squalificato. Se Garcia mi chiederà di giocare, io sarò pronto. Di derby ne ho già giocati, anche se di un'altra dimensione, quando ero in Belgio allo Standard Liegi contro l'Anderlecht e quando ero in Russia alla Dinamo Mosca contro la Spartak. Dal primo giorno a Roma mi sono accorto che il derby è una sfida vissuta con una passione incredibile e un grande entusiasmo da tutti i tifosi. Lo giocheremo con il cuore".