3 dicembre 2015 Tutto Roma live - Totti-Pallota, vertice per il nuovo contratto In scadenza il 30 giugno 2016, il capitano discuterà col presidente. Bruno Conti affiancherà Sabatini

TOTTI VERSO IL RINNOVOLa Gazzetta dello Sport scrive: sabato il patron James Pallotta sarà a Roma dove incontrerà Totti. Il tema del meeting riguarda il futuro in giallorosso. Il contratto del capitano scade il 30 giugno 2016, e nel 2016 Totti avrà 40 anni. Rinnovo o addio al calcio? La tendenza è per il rinnovo, con riduzione dell'ingaggio che ora sfiora il 3 milioni. Il prolungamento fino al 2017, ma c'è chi dice fino al 2018.

NUOVO RUOLO PER BRUNO CONTIIl ruolo di Bruno Conti all'interno della Roma è destinato a cambiare. Come riporta il Tempo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro in società e a Conti verrà proposto un rinnovo fino al 2020: l'ex centrocampista dovrebbe affiancare Sabatini con un compito di raccordo tra il ds e il lavoro sul campo per allargare la rete del club.

IL BATE BORISOV E' GIA' A ROMAAd una settimana esatta dal fischio d'inizio del match dell'Olimpico contro la Roma, valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League, il Bate Borisov è già sbarcato nella capitale. Approfittando della sosta del campionato per ambientarsi e preparare al meglio la partita con i giallorossi, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale, la squadra bielorussa è giunta poco dopo mezzogiorno all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della Belavia partito da Minsk. Con indosso la tuta del club, giocatori, accompagnatori e staff tecnico, dopo aver ritirato i bagagli, hanno raggiunto l'esterno del Terminal 3, dove ad attenderli hanno trovato un pullman noleggiato dalla società e con il quale si sono diretti a Roma.

GERVINHO CI SARA' COL TORINORudi Garcia si affida a Gervinho. Oggi l'ivoriano tornerà in gruppo e, salvo complicazioni, sarà convocato per la gara di sabato contro il Torino. Il tecnico francese potrà puntare su di lui fin dal primo minuto. Sarà confermato De Santis al posto di Szczesny. Non ci sarà Maicon, squalificato dopo il rosso rimediato contro l'Atalanta.

PALLOTTA INCONTRERA' GARCIADopo 6 mesi, James Pallotta è pronto a tornare a Roma. Tra venerdì e sabato potrà incontrare e parlare con Rudi Garcia e la dirigenza per affrontare i problemi che sta attraversando, in questo periodo, la squadra. Saranno fondamentali, per il futuro, la gara col Torino e la sfida di Champions League contro il Bate Borisov. Lo riporta Il Tempo.

IL PADRE DI GERSON: "NON VA IN PRESTITO"Gerson sbarcherà in giallorosso a gennaio, in arrivo dal Fluminense. Il padre e agente del ragazzo ha rimandato l'ipotesi di un prestito (si era parlato del Frosinone): "Parlo sempre con i dirigenti della Roma. Sabatini mi ha detto che non sarà ceduto in prestito. Gerson farà la storia del club", ha detto a Fox Sports Brasile.

LUIS ENRIQUE: "IL GOL DI MESSI MEGLIO DI FLORENZI"Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Copa del Rey ritornando sul Premio Puskas, sul duello Florenzi-Messi e sulla sua positivissima esperienza nella panchina del Barça: " Miglior allenatore? La mia presenza è frutto del lavoro della squadra lo scorso anno e sul Premio Puskas secondo me è più difficile e più meritevole il gol di Messi contro l'Athletic Bilbao".

ITURBE IN PARTENZAJuan Manuel Iturbe a gennaio lascerà la Roma. Secondo Il Tempo l'ex Hellas a breve andrà via direzione Genoa con cui aveva già trattato la scorsa estate. Al suo posto i giallorossi starebbero pensando a Feghouli del Valencia che ha il contratto in scadenza a giugno.