12 dicembre 2015 Tutto Roma live - Totti non vuole fermarsi, in campo ancora un altro anno Il numero 10 giallorosso vuole continuare a giocare e il patron è d’accordo

ITURBE PUO' RITORNARE ALL'HELLASA gennaio Juan Manuel Iturbe lascerà la Roma e a riprenderselo potrebbe essere proprio l'Hellas Verona. La conferma arriva da Riccardo Bigon, ds degli scaligeri, che all'Arena apre così alla trattativa: "Siamo pronti a fare anche un sacrificio, perché questa è casa sua. Ritroverebbe alcuni vecchi compagni, come Toni, con il quale ha legato molto. Molto dipenderà da quello che riusciremo a fare in queste ultime partite prima della pausa. Non siamo gli unici interessati".

SFIDA ALLA JUVE PER ALISSONLa Roma sfida la Juve per il portiere brasiliano dell'Internacional Alisson. I giallorossi, in queste ore, hanno inviato a Porto Alegre l'emissario Busardò per intavolare una trattativa con la dirigenza brasiliana. Come ha confermato l'agente del giocatore, la Juventus ha di recente chiesto informazioni sul numero 1.

TOTTI, ANCORA UN ALTRO ANNOCome riportato da La Repubblica, Totti avrebbe chiesto a Pallotta di poter giocare ancora un altro anno. Durante il loro colloquio, infatti, i due hanno parlato del futuro del capitano giallorosso, ancora in bilico tra rinnovo e ritiro. Ma il n°10 si sente bene e vorrebbe continuare con il calcio giocato almeno per un'altra stagione. Il presidente americano ha rimandato quindi la discussione del contratto a gennaio, quando tornerà di nuovo in Italia.

PALLOTTA INCONTRA IL PREFETTO GABRIELLIMezz'ora circa di faccia a faccia per cominciare, se non altro, a trovare una via comune e risolvere il problema "stadio-tifosi". James Pallotta è arrivato alle 14.25 a Palazzo Valentini dove ha incontrato il prefetto Gabrielli. Al termine del vertice, il club giallorosso ha diramato una nota: "AS Roma informa che in data odierna il presidente James Pallotta ha incontrato il Prefetto di Roma, Franco Gabrielli. Il presidente rende noto che il confronto è stato cordiale e positivo. Il dialogo è stato utile a individuare un quadro di lavoro possibile per migliorare la fruibilità degli eventi sportivi dell'AS Roma allo Stadio Olimpico da parte dei tifosi, con particolare riferimento ai settori della Curva Sud. In tal senso nei prossimi giorni sarà condiviso con la Questura un percorso costruttivo da sottoporre in tempi brevi all'attenzione del Prefetto".

GERVINHO ANCORA A PARTE, RECUPERO DIFFICILEResta in forte dubbio la presenza di Gervinho per il match contro il Napoli. L'ivoriano ha lavorato a parte anche nella giornata di venerdì e difficilmente sarà in campo al San Paolo. Pienamente recuperato Salah, mentre Totti - tornato in gruppo giovedì - ha lavorato ancora con la squadra e si avvicina al rientro.

KOLASINAC, PRONTI 9 MILIONIRudi Garcia ha bisogno di rinforzi per la difesa. Il nome più caldo è quello di Kolasinac, terzino di 22 anni dello Schalke. Per lui sono pronti 9 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.