27 settembre 2015 Tutto Roma live - Totti, Keita e Dzeko, tripla tegola per Garcia Il capitano rischia due mesi, il maliano 30 giorni. Il bosniaco in campo tra due settimane

DOMENICA 27 SETTEMBRE

TOTTI PAPA' PER LA TERZA VOLTAFrancesco Totti sarà papà per la terza volta, dopo Cristian e Chanel. La moglie Ilary Blasi ha annunciato di essere ancora incinta nel corso della prima puntata de 'Le Iene show'. "Se n'è parlato per tanti anni, sono usciti tanti articoli di giornale, ci sono stati degli scoop, sempre falsi: la novità di quest'anno è il Trio Medusa. Però Teo, ti devo dire che anche qui in studio c'è un trio: sei tu, io e qua (indicandosi la pancia, ndr)".

L'INGLESE CLATTENBURG ARBITRA BATE BORISOV-ROMASarà l'inglese Mark Clattenburg a dirigere Bate Borisov-Roma, partita valida per la seconda giornata del gruppo E di Champions League in programma martedì sera alle 20.45 a Borisov in Bielorussia. Assistenti saranno Simon Beck e Jake Collin, addizionali d'area Andre Marriner e Jonathan Moss, quarto uomo Peter Kirkup, anche loro inglesi. Clattenburg non ha mai diretto la squadra giallorossa in competizioni europee.

DZEKO OUT 1 MESE, NUOVI ESAMI PER KEITASi è rivelato più grave del previsto l'infortunio rimediato da Edin Dzeko nella gara contro il Carpi. I test di oggi hanno evidenziato una lesione al collaterale del ginocchio destro che costringeranno il bosniamo a stare fuori un mese. Per Keita sono previsti nuovi esami tra 10 giorni: si teme una distrazione al flessore.

TOTTI RISCHIA DUE MESI DI STOP. OUT ANCHE DZEKO E KEITACompleanno amaro per Francesco Totti. Il capitano giallorosso domani si sottoporrà agli esami strumentali dopo il problema rimediato durante la gara contro il Carpi: si teme una lesione muscolare di secondo grado che lo terrebbe lontano dai campi di gioco per almeno due mesi. Domani test anche per Keita, per il quale potrebbe essere riscontrata una lesione di primo grado e almeno 30 giorni di stop. Leggermente meglio è andata a Dzeko, la cui distorsione al ginocchio dovrebbe essere guaribile in due settimane. Tutti e tre salteranno la trasferta in Champions contro il Bate Borisov di martedì prossimo.

SABATO 26 SETTEMBRE

DZEKO, TRAUMA DISTRATTIVOAl termine di Roma-Carpi lo staff sanitario giallorosso ha comunicato che Edin Džeko ha riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro. L'attaccante bosniaco, questa sera sostituito all'intervallo dal Francesco Totti, domani sarà sottoposto agli esami strumentali del caso. Džeko è finora sceso in campo in tutti e sette i match ufficiali giocati in stagione dalla Roma di Garcia e ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma nella vittoria per 2-1 sulla Juventus.

TOTTI, RISENTIMENTO AL FLESSOREFrancesco Totti ha dovuto abbandonare il campo durante Roma-Carpi a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il Capitano, subentrato a inizio secondo tempo a Edin Džeko, ha chiesto il cambio al termine dell'azione che ha portato al quarto gol giallorosso firmato Salah. L'entità dell'infortunio del numero 10, che domenica scorsa contro il Sassuolo ha segnato il suo gol numero 300 in maglia giallorossa, verrà valutata nelle prossime 24/48 ore.

ANCHE PER KEITA RISENTIMENTO AL FLESSORENel match contro il Carpi, Seydou Keita ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Lo staff sanitario giallorosso ha comunicato che l'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime 24/48 ore. Il maliano, alla sua seconda stagione all'AS Roma, è finora sceso in campo in sei dei sette impegni ufficiali giocati dagli uomini di Garcia.

TOTTI E KEITA OUT. SI SPERA IN DZEKOTotti e Keita si sono procurati un risentimento muscolare al flessore. Le loro condizioni saranno valutate tra 48 ore. I due giocatori salteranno così la trasferta di Champions contro il Bate Borisov. Domani, invece, ci saranno gli esami per Dzeko. Il bosniaco si è procurato una distorsione al ginocchio e Rudi Garcia spera di recuperarlo.

DE SANCTIS: "I TIFOSI CI STIANO VICINI"E' soddisfatto Morgan De Sanctis ai microfoni di Premium Sport. La sconfitta contro la Sampdoria è dimenticata: "I blucerchiati hanno approfittato dei momenti giusti. Oggi volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato. Unica ingenuità di oggi sullo 0-0, ma poi ne abbiamo fatti 3. Tutto il resto è stato perfetto": E sugli applausi del pubblico. "Nessuno è insensibile davanti a questo ambiente, ma le persone e i tifosi che ci ruotano attorno devono capire che attraverso la fiducia e un equilibrio più costante possiamo dare di più. Io somatizzo le critiche più di altri, ma se questa pressione vanno sulle gambe di giocatori più giovani non va bene. Perchè noi vogliamo vincere".

CANDELA: "TOTTI? GESTIONE SBAGLIATA"Vincent Candela, in un'intervista a "Te la do io Tokyo", ha parlato di alcuni temi legati al mondo giallorosso, criticando la gestione di Totti da parte del club: "Totti lo stanno gestendo male. E' il giocatore più intelligente che abbia la Roma. C'è bisogno non solo di fisico e capacità atletica, ma soprattutto di intelligenza in questo momento. Digne è giovane ma capace: deve giocare. Florenzi fa il suo suo come terzino ma non ha nulla da invidiare a chi gioca davanti. E' bravo, molto bravo. La differenza tra Florenzi e gli altri davanti è che ha un grande senso di appartenenza alla Roma. Vainqueur e i giovani? Non è il momento di fare esperimenti: è ottobre, si doveva provare 2 mesi fa".