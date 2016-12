5 novembre 2015 Tutto Roma live - Totti ha deciso: giocherà un altro anno Il capitano giallorosso vuole battere altri record: Usa o ritiro possono aspettare

GIOVEDI' 5 NOVEMBRE

TOTTI VUOLE GIOCARE UN'ALTRA STAGIONENiente campionato americano o addirittura ritiro, Francesco Totti avrebbe scelto di giocare (almeno) un altro anno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il capitano giallorosso avrebbe confidato agli amici più stretti la decisione, presa per battere altri record. Ora tocca a Pallotta prendere in mano la questione: il contratto di Totti è in scadenza a fine anno e prevede sei stagioni da dirigente del settore tecnico, cosa farà il presidente romanista?

MERCOLEDì 4 NOVEMBRE

DZEKO: "MIGLIORARE NELLA MENTALITA'"Ediz Dzeko ha giocato una bella gara con assist e gol. "Non può succedere così in gare importanti come queste", il rimprovero del bosniaco ai microfoni di Premium Sport. "Siamo spariti nei primi 5' della ripresa. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva e, soprattutto, nella mentalità". E' il secondo centro stagionale: "Non sono felice per questo bottino, ma sono felice per aver segnato stasera. Non mi sento sotto pressione ed è importante vincere queste gare. Questa vittoria la dedico ai miei compagni e alla mia società".

PJANIC: "L'IMPORTANTE ERA VINCERE"Miralem Pjanic ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma con il gol vittoria su rigore a 10 minuti dalla fine. Al termine del match il bosniaco, in esclusiva a Premium Sport, ha detto: "Dovevamo chiudere la partita prima, specialmente nel primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni. Spesso abbiamo dei problemi a gestire il vantaggio, non riusciamo a chiudere le partite, ma per fortuna oggi è andata bene Alla fine l'importante erano i tre punti: dovevamo assolutamente vincere e l'abbiamo fatto. Il passaggio del turno non è ancora sicuro, ma abbiamo fatto quello che dovevamo e ora ci manca di chiudere il discorso qualificazione. Prima però c'è il derby, vogliamo vincere anche quella partita".

SABATINI: "IN DIFESA CI MANCA QUALCOSA"Nel corso del programma "Premium Champions", il direttore sportivo della Roma Walter Sabatini dichiara: "Come giudico le critiche fatte ad alcuni giocatori della Roma, come Szczezny e Dzeko, che ho scelto io? Se fossero limitate solo a due giocatori sarebbe anche un buon traguardo. Io non ho bisogno di difendermi: questo è il mio lavoro, conosco quali sono i miei oneri e quali i pochi vantaggi. Che Roma sarebbe se ci fosse ancora la coppia Benatia-Castan di qualche anno fa? Lo dicono i numeri, ma noi abbiamo fatto delle riflessioni legittime. Eravamo certi di un recupero un po' più rapido di Castan, che comunque per fortuna è avvenuto, anche se deve ancora recuperare in pieno. Manolas da piene garanzie e Rudiger è un ragazzo che ha fatto bene e meno bene, ma sulla cui crescita confidiamo molto. Però sono d'accordo che da questo punto di vista ci manca ancora qualcosina, anche se devo dire che il processo di crescita deve coinvolgere tutta la squadra, che all'epoca di Castan e Benatia era un pochino più consistente".