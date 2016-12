Tutto Roma live - Tegola Pjanic, fuori 15-20 giorni

ROMA-BARCELLONA SOLO SU PREMIUM

Il big match dell'Olimpico tra Roma e Barcellona, mercoledì 16 settembre alle 20.45, sarà trasmesso in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD.

MARTEDI' 8 SETTEMBRE

TEGOLA PJANIC: FUORI 15-20 GIORNI

La Roma tremava ancora prima degli esami e ora ha avuto la temuta conferma: Miralem Pjanic starà fuori dai 15 ai 20 giorni per l'infortunio rimediato durante Bosnia-Andorra. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio destro, Pjanic salterà Frosinone, Sassuolo, Sampdoria e anche la supersfida di Champions con il Barcellona. L'obiettivo è tornare contro il Carpi, sabato 26.

RIISE NON DIMENTICA TOTTI E LA ROMA

John Arne Riise non dimentica la 3 stagioni vissute alla Roma: il terzino sinistro norvegese, oggi in India tesserato per il Delhi Dynamos Football Club, ha postato su Facebook una foto assieme a Francesco Totti. Nel post, oltre allo scatto del capitano giallorosso che esulta alla sua maniera e Riise che lo guarda sorridendo, c'è anche una "dichiarazione d'amore": "Totti è la cosa più vicina a Dio in una squadra di calcio".

LUNEDI' 7 SETTEMBRE

DOUMBIA: "ROMA, NON TORNO"

Seydou Doumbia ha parlato al portale africatopsports.com del suo addio alla Roma: "Dal primo giorno non mi sono sentito a mio agio. Ho scelto il CSKA Mosca perché gioca la Champions League ed ero convinto fosse la migliore soluzione per rilanciarmi. Nel corso degli ultimi mesi a Roma avevo perso il piacere di giocare a calcio". Poi, uno sguardo al futuro: "Sono di proprietà della Roma ma pero di poter continuare l'avventura a Mosca. Ma in ogni caso, non credo di poter tornare alla Roma".

PJANIC, PROBLEMA AL POLPACCIO

Condizioni da valutare. Sono quelle di Pjanic: il centrocampista bosniaco è stato sostituito per un fastidio al polpaccio durante la partita della sua nazionale contro con Andorra. Pjanic è uscito sulle sue gambe, ma la situazione è da valutare attentamente per verificare se è possibile l'impiego per il turno di campionato di sabato a Frosinone. Oggi il centrocampista è rientrato a Roma, tra stasera e domani sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema muscolare.

MAICON, 3 MESI PER CONVINCERE GARCIA

A Frosinone Maicon dovrebbe tornare disponibile e giocare titolare (per preservare Florenzi in ottica Champions): dopo le gare saltate con Verona e Juventus, il brasiliano dovrà dimostrare a società e Garcia di essere completamente recuperato dal punto di fista fisico (in particolare le noie al ginocchio destro). Se entro gennaio Maicon avrà dato le giuste garanzie sarà confermato, in caso contrario si punta alla rescissione di contratto per poi tornare sul mercato con Bruno Peres del Torino sempre nel mirino.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

CONTRO IL FROSINONE TOTTI IN CAMPO

Due partite, due panchine, zero minuti giocati: un inizio di stagione così non era mai capitato a Francesco Totti che, però, vuole rifarsi a partire dalla trasferta di Frosinone. Tutto lascia pensare che Rudi Garcia schiererà il capitano giallorosso titolare, assieme ad Edin Dezko, anche se dovrà verificare le condizioni di tutti i giocatori che torneranno dalle nazionali. Per Totti sarebbe l'occasione di centrare il 300° gol in serie A: gliene manca solo uno, lo segnerà proprio allo stadio Matusa dove finora ha giocato solo in amichevole?

SABATO 5 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: DZEKO PUO' ESSERE L'UOMO SCUDETTO

Intervistato nel ritiro della Nazionale belga, Radja Nainggolan ha parlato delle chance scudetto della Roma: "Veniamo da due secondi posti, non possiamo non crederci - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Siamo attrezzati per vincere, ma non darà facile: anche l'Inter ha preso tanti buoni giocatori, tornerà a competere per le prime posizioni". Decisivo potrebbe essere l'innesto di Edin Dzeko: "È un grande attaccante, forte fisicamente e bravo nel proteggere il pallone. E ha una confidenza col gol imbarazzante". Il centravanti bosniaco ha messo il suo sigillo nella vittoria contro i bianconeri: "La Juve è sempre Juve - ha commentato Nainggolan - ma ci siamo rinforzati, li abbiamo messi in difficoltà".

DIGNE: "IO E CANDELA DUE VINCENTI, VOGLIO LO SCUDETTO"

Il nuovo terzino della Roma Lucas Digne ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato degli obiettivi della prossima stagione e delle sue aspettative: "Garcia è un ottimo tecnico, sabato sera contro la Juve mi ha trasmesso grandi motivazioni. A Roma ho legato subito con Pjanic e Nainggolan, mentre Totti mi ha dato le dritte giuste. Candela è un vincente, ha commentato positivamente il mio arrivo nella Capitale, mi fa piacere. Voglio vincere anche io lo scudetto qui come ha fatto lui. Nazionale? Contento per gli elogi di Deschamps, conto di tornarci per gli Europei".