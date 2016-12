18 novembre 2015 Tutto Roma live - Tegola per Garcia: si ferma Gervinho Problema muscolare per lʼattaccante durante Costa dʼAvorio-Liberia

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

AGGIORNAMENTO: GERVINHO, DOMANI ESAMI A TRIGORIADopo aver accusato un dolore al flessore destro durante la partita contro la Liberia, l'ivoriano si sottoporrà domani a esami strumentali. Allo staff medico giallorosso il giocatore ha spiegato di aver sentito un fastidio muscolare e di aver chiesto pertanto la sostituzione. La sua presenza nella trasferta di Bologna prevista sabato è in dubbio. Tutto dipenderà dai risultati degli esami.

ALLARME GERVINHO: PROBLEMI MUSCOLARIBrutte notizie per Garcia in vista della ripresa del campionato. Gervinho, in campo con la Costa d'Avorio nel 3-0 contro la Liberia (ha regalato anche un assist), ha accusato un problema muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a chiedere la sostituzione. Le condizioni dell'ivoriano non lasciano tranquillo il tecnico giallorosso, domani gli esami.

BARCELLONA: 40 MILIONI PER FLORENZICi potrebbe essere il Barcellona nel futuro di Alessandro Florenzi. Secondo il quotidiano Leggo, i blaugrana sarebbero infatti pronti a presentarsi alla porta di Sabatini con in mano la bellezza di 40 milioni per il jolly giallorosso. Il Barça lo considererebbe infatti l'erede naturale di Dani Alves. Dall'Inghilterra arriva invece un'altra offerta: è del Chelsea, che per Manolas è pronto a investire 30 milioni.

RUDIGER VERSO IL RISCATTOIl Corriere dello Sport rivela: la Roma riscatterà Antonio Rüdiger. La cifra si aggirerebbe attorno agli otto milioni di euro richiesti dallo Stoccarda per cedere a titolo definitivo il difensore tedesco.

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

DONATI: "LA ROMA E' DA SCUDETTO"Giulio Donati, attualmente al Bayer Leverkusen e avversario della Roma in Champions League torna a parlare dei giallorossi definendoli molto forti: "Sinceramente l'ho vista bene. Si vede che stanno lavorando sulla fase difensiva e si sono visti miglioramenti. Poi davanti sono veramente devastanti, quando si accendono fanno paura, Ha tutte le qualità per vincere lo scudetto".

STADIO, SLITTA ANCORA IL PROGETTOCattive notizie sul fronte stadio per la Roma. Il progetto del nuovo impianto slitta ancora. In Regione due giorni fa aspettavano gli incartamenti definitivi con le integrazioni chieste a settembre, ma il dossier non è stato consegnato. Nel dettaglio, l'ostacolo più grosso sono le opere pubbliche che Parnasi e Pallotta si sono impegnati a realizzare dopo una lunga trattativa col comune. In totale si tratta di interventi che costano trecento milioni di euro da finanziere interamente con soldi privati. Privati che finora non si sono ancora fatti avanti. Dal suo canto Pallotta si è impegnato a coprire 50 milioni, ma gli altri 250 mancanti bloccano tutto il progetto.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE