3 novembre 2015 Tutto Roma live - Szczesny pensa solo al Bayer Il portiere giallorosso è concentrato sul match di Champions e riguardo il futuro non ha nessuna intenzione di andar via.

MARTEDI' 3 NOVEMBRE

I CONVOCATI PER IL BAYERGarcia ha convocato 19 giocatori in vista della sfida di Champions League con il Bayer. Ecco la lista: Antonio Rüdiger, Lucas Digne, Radja Nainggolan, Leandro Castan, Juan Manuel Iturbe, Edin Džeko, Mohamed Salah, Sisenando Douglas Maicon, Iago Falque, Miralem Pjanić, Daniele De Rossi, William Vainqueur, Alessandro Florenzi, Wojciech Szczesny, Morgan De Sanctis, Yao Kouassi Gervinho, Vasileios Torosidis, Konstantinos Manolas, Salih Uçan.

DE ROSSI PUNITO PER GESTO NEL DERBY DI MAGGIOIl Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - ha sanzionato con un'ammenda di 7.500 euro Daniele De Rossi e con un'ammenda di 7.500 euro la Roma. Il calciatore giallorosso era stato deferito "per avere al termine della gara del campionato di Serie A Lazio-Roma, disputata allo Stadio Olimpico il 24 maggio 2015, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto offensivo e provocatorio indicando con entrambi le mani le sue parti basse e successivamente indirizzando, sempre nei confronti dei tifosi avversari, con le braccia sollevate in alto entrambe le dita medie delle mani, in atteggiamento offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza".

GARCIA: "DE ROSSI GIOCHERA'"E' carico Rudi Garcia in vista della gara contro il Bayer Leverkusen. "Domani non c'è scelta, dobbiamo giocare per vincere - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Nessuno è ancora qualificato e nessuno è ancora fuori. Ci serve una vittoria e vogliamo ottenerla". Poi un dettaglio importante sulla formazione che affronterà i tedeschi: "Keita non è pronto. Per me non c'è altra partita che quella di domani e De Rossi giocherà".

SZCZESNY: "NON PENSIAMO AL DERBY"Alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen Wojciech Szczesny hanno incontrato i giornalisti nella consueta conferenza stampa pre-match. Queste le loro dichiarazioni: "Mi sento bene, le prime due settimane dopo l'infortunio non sono state il massimo ma ora sto meglio. A Roma non ho avuto problemi, la città è bellissima e sono molto felice. Voglio ripagare tutta la fiducia che mi è stata data. Domani non sarà una partita facile ci saranno molti pericoli. Non dobbiamo fare l'errore di pensare al derby. Sicuramente Hernandez rappresenta una grande insidia avendo giocato al Real Madrid e dunque va tenuto d'occhio. Riguardo le mie dichiarazioni d'amore verso l'Arsenal vanno capite. Non voglio andare via, ma avendo un contratto con loro se mi richiameranno tornerò. A fine anno parleremo di tutto e poi decideremo".



DE ROSSI, OGGI TEST DECISIVOIl grande dubbio della vigilia di Champions League contro il Bayer Leverkusen si chiama Daniele De Rossi. Anche ieri il centrocampista giallorosso si è allenato a parte con Totti e Strootman, ma sarà oggi il giorno decisivo per capire se potrà fa parte della spedizione continentale. Rudi Garcia ci spera, anche se la situazione è molto difficile. Qualora il nazionale italiano non ce la dovesse fare è pronto Seydou Keita. Il maliano infatti ha svolto tutto l'allenamento e potrebbe mettersi a disposizione del tecnico.

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

LA SUD A PALLOTTA: "IN CURVA AL DERBY"Il derby con la Lazio si avvicina ma la Curva Sud non sembra disposta a passi indietro nella protesta che da settimane la vede disertare lo stadio Olimpico. In un comunicato diffuso in serata, infatti, la tifoseria della Roma ribadisce di attendere "una vera presa di posizione da parte della società a favore della sua gente, e non quella farsa a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Se questo è il meglio che la Roma riesce a fare per tutelare i propri tifosi, allora non rimane altro che attendere che il presidente mantenga almeno una delle tante promesse fatto... C'mon James ti vogliamo in Curva Sud con bandierina e cartello in mano al derby!" conclude il comunicato, tirando in ballo il presidente romanista.



PALLONE D'ORO AFRICANO: SALAH FINALISTAC'è anche Mohamed Salah nella lista dei 10 giocatori candidati al titolo di miglior calciatore africano dell'anno. Il Pallone d'Oro africano per il 2015 sarà assegnato dalla Confederation Africaine de Football all'inizio di gennaio. L'esterno egiziano della Roma, insieme ai compagni di squadra Gervinho e Seydou Keita, era stato inserito ad inizio ottobre nella lista dei 50 candidati al premio ed ora ha ottenuto anche la nomina nella short list, da cui verrà fuori il vincitore finale.