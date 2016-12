Tutto Roma live - Szczesny: "Decido dopo l'Europeo". Sabatini blocca Scuffet

12 novembre 2015 Tutto Roma live - Szczesny: "Decido dopo lʼEuropeo". Sabatini blocca Scuffet La dirigenza non vuole spendere cifre elevate per il portiere polacco

GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

SABATINI BLOCCA SCUFFETIl ds della Roma Walter Sabatini non è disposto a spendere cifre elevate per riscattare Szczesny dell'Arsenal. Come riporta Romanews il dirigente avrebbe già bloccato Scuffet dell'Udinese, in prestito al Como.

SZCZESNY: "DOPO L'EUROPEO DECIDO"A Roma tiene banco il futuro di Szczesny: "A Roma sto bene, ho la fiducia dell'allenatore, dei compagni e dei tifosi. Dopo l'Europeo deciderò che fare". Il polacco è di proprietà dell'Arsenal.

ITURBE PUO' ANDARE AL TORINOSpunta il Torino tra le squadre interessate a Juan Manuel Iturbe. Giampiero Ventura lo utilizzerebbe esterno nel tridente. Inoltre, l'attaccante argentino potrebbe essere per la Roma un acconto per Bruno Peres.

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

SABATINI: "SENZA INFORTUNI NIENTE ACQUISTI""La Roma non tornerà sul mercato a gennaio, a meno che non si verifichino altri infortuni come ad esempio quello di Salah". Così il direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini. Per Sabatini lo stop dell'egiziano "è un danno enorme, ma se non si verificheranno altre situazioni così drammatiche e traumatiche la Roma non ha alcun bisogno di tornare sul mercato". Anche perché, ricorda Sabatini, al suo posto possono essere impiegati da Garcia vari elementi della rosa: "C'è la soluzione Florenzi, e poi ci fidiamo moltissimo di Iago Falque e di Iturbe, a cui ho consigliato di giocare come quando era un bambino senza pensare al prezzo del suo cartellino, che comunque ripagherei anche adesso".

SABATINI SU BENATIA: "NON TORNA". IL PUNTO SU DOUMBIA E GERSON"Le voci di un possibile ritorno di Benatia sono infondate perché è un giocatore del Bayern Monaco e proseguirà lì la sua attività - taglia corto il ds della Roma Sabatini -. Noi ci fidiamo ciecamente dei nostri difensori, da Castan a Manolas e Ruediger, fino a Gyomber. D'altronde mi permetto di dire senza nessunapresunzione o arroganza che di giudizi sui calciatori io ne sbaglio pochi". "Doumbia? Non credo sarà riscattato al Cska perché i russi non vogliono spendere soldi, ma qualcuno lo comprerà perché sta facendo cose eccezionali - sottolinea quindi Sabatini -. Abbiamo già un accordo preventivo con una squadra cinese che cercheremo di onorare, ma spero di farci qualcosa di più. Gerson? Vedremose tenerlo a Roma per farlo abituare a Trigoria o se darlo in prestito per qualche mese per farlo giocare. Al Frosinone? È una ipotesi, ma ci sono anche altre 3-4 squadre".

"ITURBE RESTA. SZCZESNY? C'È GIÀ L'ALTERNATIVA""Se a gennaio Iturbe può partire a gennaio? Dipende da lui, io lo vorrei tenere ma se vorrà andare a giocare perché scalpita allora ne parleremo. Ma è improbabile perché senza di lui la coperta sarebbe corta e mi toccherebbe andare a prendere un altro giocatore" aggiunge ancora Sabatini in tema mercato. Il ds giallorosso poi si sofferma anche sul ruolo del portiere: "Szczesny? Cercheremo di trattenerlo ma conoscendo l'Arsenal e Wenger penso che sarà un'operazione molto difficile. E comunque la Roma si è già coperta nel ruolo per l'anno prossimo. Di chi parlo? Non lo diro' mai...".

"TOTTI? DECIDERÀ LUI IL SUO FUTURO. CON STROOTMAN SI VINCE"Sabatini ha parlato anche dei rientri di Totti e Strootman. "Se questo è l'ultimo anno di Francesco? Dipende da come starà. Io ho sempre detto che deciderà lui per la sua attività. Adesso è in un momento difficile perché deve fare i conti con un infortunio molto fastidioso che lo fa sentire un po' emarginato, ma entro un mese credo possa tonare in gruppo e sarà sempre utile perché quando Totti sta bene è ancora in grado di cambiare l'indirizzo di una partita. Strootman? Ha sofferto le pene dell'inferno, ma sono certo che tornerà. Sarà il vero crack della Roma. Da gennaio in poi, con lui in campo, le nostre possibilità di vincere aumenteranno a dismisura".