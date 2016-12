Tutto Roma live, Strootman operato. Il chirurgo: "Fra due mesi sapremo"

Kevin Strootman è stato operato questa mattina a Villa Stuart, per la terza volta, al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Non ho forza nella gamba: dopo tanti consulti abbiamo deciso di ricostruire il legamento in una posizione che mi permetta di non avere problemi - aveva detto il centrocampista prima di andare sotto i ferri -. Mi opero. Farò di tutto per tornare il più presto possibile".

GARCIA E TOTTI: "FORZA KEVIN!" Dopo averlo ribattezzato 'lavatrice' per quel suo modo di ripulire tutti i palloni sporchi in mezzo al campo, Rudi Garcia sceglie un selfie con alle spalle proprio l'elettrodomestico per inviare gli auguri di pronta guarigione a Kevin Strootman, operato oggi per la terza volta in 18 mesi al ginocchio sinistro. Lo scatto fatto dal tecnico francese è stato pubblicato su Twitter dall'account ufficiale della Roma con l'hashtag #DajeKevin. Assieme a quello del tecnico è arrivato anche il messaggio di Totti: "Kevin, siamo tutti con te! I campioni come te sono veri gladiatori, non mollano mai. Ti aspettiamo amico mio. Il tuo aiuto sul campo è troppo importante! Per noi tu sei la Roma nell'Animo e nel Core"

There has been a lot of speculation in the media about my rehabilitation. Unfortunately due to a lack of power...1/4 pic.twitter.com/OeUqvAYB0J — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 1 Settembre 2015

in my left leg I cannot compete at the highest level right now. The last few weeks we have consulted many top professors all over the...2/4 — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 1 Settembre 2015

and they and the medical staff of AS Roma have advised me to reconstruct the existing acl into another position in order for me to have..3/4 — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 1 Settembre 2015

less problems with my knee in the future and to regain my power again. I will undergo surgery this morning. 4/4 — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 1 Settembre 2015

I am hugely disappointed that I cannot contribute to AS Roma and the Dutch National Team for the next few months...1/2 — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 1 Settembre 2015