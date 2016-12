Tutto Roma live - Sirigu, sogni giallorossi

GIOVEDI' 10 DICEMBRE

SIRIGU VUOLE LA ROMA

Laurent Blanc preferisce il tedesco Kevin Trapp, allora Salvatore Sirigu sta valutando nuovi orizzonti. In Francia parlano della voglia del portiere del Psg di trasferirsi alla Roma. Il suo ingaggio è da 4,5 milioni e lui vuole giocare la Champions. Si era parlato anche di Milan, poi è esploso il giovane Donnarumma.

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

FLORENZI: "FISCHI? I TIFOSI PAGANO"

NAINGGOLAN: "CI E' ANDATA BENE"

Nel corso del programma “Premium Champions”, Radja Nianggolan ha parlato del match contro il Bate Borisov: "I fischi dei tifosi alla fine? Loro aspettano una vittoria quanto noi: oggi abbiamo creato tanto e concluso poco, abbiamo cercato di vincere e alla fine ci è andata bene che ci è bastato il pareggio - ha spiegato il il centrocampista belga -. Queste partite però dobbiamo vincerle, guardiamo positivo, siamo qualificati. I fischi non ci importato, alla fine anche i tifosi sono contenti della qualificazione. Non avevamo paura, siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene per la prossima partita che sarà molto difficile".

SABATINI: "LA PRESENZA DI PALLOTTA CI AIUTA"

Il ds della Roma Sabatini, ai microfoni di Premium: "Come investiremo gli eventuali 13 milioni che arriveranno per gli ottavi? Credo che siano molti di meno. Prima dei milioni che eventualmente arriveranno c’è il nostro prestigio, il nostro decoro e la nostra dignità di fronte alla città, ai tifosi e di fronte al calcio perché noi vogliamo rappresentare qualcosa nel calcio. I vantaggi economici vengono dopo. L’incontro di Pallotta con la squadra? La presenza della proprietà e del presidente sono fondamentali e adrenaliniche".

GERVINHO KO NEL RISCALDAMENTO

Doveva giocare titolare contro il Bate, ma Gervinho non ce l'ha fatta. Dopo aver lavorato duramente in una lunga fase di riscaldamento, l'ivoriano ha dato forfait: il problema muscolare alla coscia non gli ha permesso di scendere in campo.



PJANIC: "LA MAGLIA E' IMPORTANTE"

Intervistato dal nuovo sito della Roma, Pjanic ha parlato del suo rapporto con i tifosi giallorossi. "Questa è la mia quinta stagione qui e mi hanno insegnato cosa vuol dire essere un romanista. Anche i compagni di squadra con cui gioco da tanto tempo mi hanno fatto capire che questa non è una maglia qualsiasi: la maglia della Roma è una cosa molto importante per la nostra città. Ora sono un tifoso di questa squadra: ora sono un romanista".

TOTTI LAVORA IN GRUPPO

Francesco Totti ha lavorato in gruppo e si candida per un posto in panchina. Il capitano della Roma si era fatto male contro il Carpi, il 26 settembre, procurandosi una lesione muscolare alla coscia destra. Gervinho ha svolto, invece, un lavoro personalizzato: anche l'ivoriano dovrebbe finire in panchina nel match contro il Napoli.