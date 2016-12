8 novembre 2015 Tutto Roma live - Salah in stampelle, nessuna frattura Lʼegiziano ha lasciato gli spogliatoi in stampelle: forte trauma distorsivo alla caviglia destra

DOMENICA 8 NOVEMBRE

DE ROSSI, ESULTANZA SUPER

SALAH, NESSUNA FRATTURANessuna frattura, ma un forte trauma distorsivo alla caviglia destra: sono queste le condizioni di Salah dopo il bruttissimo intervento di Lulic. L'egiziano ha lasciato in stampelle lo spogliatoio. Valuta comunque cauto ottimismo e nelle prossime 24 ore gli esami strumentali daranno un quadro più preciso della situazione.

ULTRAS SOTTO L'ALBERGO DELLA ROMA"Fuori per dignità e rispetto della storia, che il nostro grido vi porti alla vittoria". Questo lo striscione esposto da circa 7-800 tifosi della Roma che hanno deciso di manifestare il proprio sostegno alla squadra dandosi appuntamento sotto l'albergo scelto dal tecnico Rudi Garcia per il ritiro pre-derby. La squadra, con in testa il capitano De Rossi, prima di lasciare l'hotel in zona Monte Mario è scesa a salutare il gruppo di sostenitori giallorossi che, in segno di protesta per la divisione della Curva Sud dell'Olimpico non entreranno allo stadio per seguire la stracittadina. "Combattete per noi" il coro intonato alla vista dei giocatori, mentre cori offensivi sono stati rivolti al prefetto Gabrielli e al presidente Pallotta. "Non chiamatelo derby" invece il messaggio scritto su un altro striscione esposto.

SABATO 7 NOVEMBRE

TOTTI: "ESULTARE COI TIFOSI E' LA GRANDE BELLEZZA"Per Francesco Totti il derby non è mai una partita speciale, ecco allora che il capitano giallorosso alla vigilia della stracittadina ha spiegato le sue sensazioni: “Io so cosa provano i tifosi della Roma di fronte al derby, perché da ragazzo ho avuto il privilegio di poterle vivere in mezzo a loro. Io ero e sarò sempre un tifoso della Roma. E il derby per me sarà sempre una partita speciale. Certo da calciatore le cose cambiano, l'esperienza è fondamentale a domare le emozioni. Vincere un derby significa regalare una gioia immensa ai tuoi tifosi e alla città intera: esultare con loro è la Grande Bellezza".

CONVOCATI: CI SONO DE ROSSI, FLORENZI E MAICONConvocati per il derby: Lobont, Rüdiger, Digne, Nainggolan, Castan, Iturbe, Dzeko, Salah, Maicon, Iago Falque, De Rossi, Ponce, Keita, Vainqueur, Gyömber, Florenzi, Szczesny, De Sanctis, Gervinho, Emerson, Torosidis, Manolas, Uçan, Machin, Sadiq, Nura.

NAINGGOLAN: "DERBY SI GIOCA PER VINCERLO"In vista del big match con la Lazio, Nainggolan carica la Roma: "Ha ragione l'allenatore, il derby si gioca per vincerlo. Siamo consapevoli della nostra forza e se giocheremo il nostro calcio, restando concentrati per 90 minuti, ce la faremo". "Io non sono romano, ma vedo cos'è il derby per i romani e ho capito quanto sia importante vincerlo", ha aggiunto il belga, che poi ha parlato anche della lotta per lo scudetto: "Il Napoli è la nostra rivale più pericolosa, anche perché ha Higuain che segna sempre. L'Inter è molto compatta e la Juventus è sempre la Juventus".

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

NIENTE DERBY PER PALLOTTAJames Pallotta non sarà all'Olimpico domenica pomeriggio nel derby contro la Lazio. Da ricordare che il presidente della Roma, nelle scorse settimane, aveva manifestato l'intenzione di assistere alla sfida contro i biancocelesti dalla Curva Sud.