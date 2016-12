7 dicembre 2015 Tutto Roma live - Salah in gruppo: sarà convocato per la gara col Bate Lʼegiziano si era fatto male alla caviglia destra nel derby contro la Lazio

LUNEDI' 7 DICEMBRE

SALAH IN GRUPPORudi Garcia ritrova finalmente Salah. L'egiziano è tornato in gruppo e sarà convocato per la gara di Champions League contro il Bate Borisov, in programma mercoledì sera. L'esterno dei giallorossi si era fatto male alla caviglia destra (lesione di secondo grado al legamento) nel derby contro la Lazio. Era il 9 novembre.

PRONTO IL RINNOVO DI TOTTIFrancesco Totti rinnoverà per un anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport secondo cui il capitano a brevissimo (probabilmente prossima settimana) incontrerà Palotta per discutere del contratto. Le parti starebbero aspettando il rientro dall'infortunio del capitano giallorosso in modo tale da valutarne le condizioni fisiche anche per il futuro.

ROMA-BATE, LA PROGRAMMAZIONE DI PREMIUMRoma-Bate Borisov in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD e CANALE 5 HD

Telecronaca: Pierluigi Pardo.

Commento tecnico: Aldo Serena

Telecronaca tifoso: Carlo Zampa

Bordocampo: Marco Cherubini, Francesca Benvenuti, Pietro Pinelli

YOUTH LEAGUE: LA PROGRAMMAZIONE DI ROMA-BATERoma-Bate Borisov in diretta alle ore 14.30 su Premium Sport HD

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci

SABATINI: "SE AFFONDA GARCIA AFFONDIAMO TUTTI"Questa mattina presso la sede di riferimento giallorossa Pallotta ha tenuto una riunione accompagnato dal suo braccio destro Alex Zecca. Gli argomenti principali sono stati lo stadio, la contestazione da parte dei tifosi e il momento negativo vissuto dalla squadra. A margine dell'incontro ha parlato anche Sabatini che ha difeso a spada tratta il tecnico: "Toglietevelo dalla testa: se affonda Garcia affondiamo tutti insieme".

DOMENICA 6 DICEMBRE

VERTICE DELLA DIRIGENZA SENZA GARCIADopo il pareggio con il Torino e con il crocevia della stagione contro il Bate, James Pallotta ha tenuto una serie di incontri con i dirigenti giallorossi. Diversi i temi toccati con Zanzi, Baldissoni e Sabatini. Nessun contatto, invece, con Rudi Garcia, a cui spetta il delicato compito di ricompattare la squadra.

ALLENAMENTO A TRIGORIALa Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di mercoledì sera in Champions contro il BATE Borisov. Durante la sessione i giocatori sono stati divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri nel match di Torino ha svolto una seduta di scarico in palestra, tutti gli altri in campo per riscaldamento, gara, lavoro atletico con pallone e partitella.

GERVINHO, ALTRO INFORTUNIO: STOP PRECAUZIONALEBrutte notizie per Rudi Garcia e la sua Roma. Al 24' del primo tempo del match contro il Torino, Gervinho è stato costretto a dare forfait per un nuovo problema muscolare. Si tratta con ogni probabilità di una ricaduta alla coscia destra: l'attaccante ivoriano si era fatto male 16 giorni fa in Nazionale e aveva forzato il rientro per dare una mano alla squadra in difficoltà. Secondo le prime informazioni Garcia ha optato per la sostituzione immediata e lo stop potrebbe essere stato a scopo precauzionale. Nella giornata di domenica verranno effettuato gli accertamenti: la speranza è che Gervinho si sia fermato in tempo.



LA ROMA CHIEDE 10 MLN PER DOUMBIAOrmai Doumbia non vuole più tornare alla Roma. Come riporta l'emittente televisiva russa Match TV, l'ivoriano sembrerebbe deciso a rimanere al Cska Mosca: i giallorossi chiedono 10 milioni di euro per il riscatto dell'attaccante.