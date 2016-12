Tutto Roma live - Salah, c'è la lesione. Totti continua a migliorare

LULIC SI SCUSA CON SALAH: "NON VOLEVO FARTI MALE"Dopo la brutta entrata sulla caviglia di Salah nel derby, Senad Lulic ha voluto scusarsi con l'egiziano. "Mi dispiace per il tuo infortunio Mohamed Salah, non era mia intenzione farti male. Spero di vederti presto in campo" le parole scritte dall'esterno bosniaco della Lazio su Facebook.