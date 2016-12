11 novembre 2015 Tutto Roma live - Sabatini: "Se non si fa male nessuno non compriamo" Il ds giallorosso: "Ci fidiamo di Iago Falque e Iturbe. Benatia? Non torna"

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

SABATINI: "SENZA INFORTUNI NIENTE ACQUISTI""La Roma non tornerà sul mercato a gennaio, a meno che non si verifichino altri infortuni come ad esempio quello di Salah". Così il direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini. Per Sabatini lo stop dell'egiziano "è un danno enorme, ma se non si verificheranno altre situazioni così drammatiche e traumatiche la Roma non ha alcun bisogno di tornare sul mercato". Anche perché, ricorda Sabatini, al suo posto possono essere impiegati da Garcia vari elementi della rosa: "C'è la soluzione Florenzi, e poi ci fidiamo moltissimo di Iago Falque e di Iturbe, a cui ho consigliato di giocare come quando era un bambino senza pensare al prezzo del suo cartellino, che comunque ripagherei anche adesso".

SABATINI SU BENATIA: "NON TORNA""Le voci di un possibile ritorno di Benatia sono infondate perché è un giocatore del Bayern Monaco e proseguirà lì la sua attività - taglia corto il ds della Roma Sabatini -. Noi ci fidiamo ciecamente dei nostri difensori, da Castan a Manolas e Ruediger, fino a Gyomber. D'altronde mi permetto di dire senza nessunapresunzione o arroganza che di giudizi sui calciatori io ne sbaglio pochi". "Doumbia? Non credo sarà riscattato al Cska perché i russi non vogliono spendere soldi, ma qualcuno lo comprerà perché sta facendo cose eccezionali - sottolinea quindi Sabatini -. Abbiamo già un accordo preventivo con una squadra cinese che cercheremo di onorare, ma spero di farci qualcosa di più. Gerson? Vedremose tenerlo a Roma per farlo abituare a Trigoria o se darlo in prestito per qualche mese per farlo giocare. Al Frosinone? È una ipotesi, ma ci sono anche altre 3-4 squadre".

"ITURBE RESTA. SZCZESNY? C'È GIÀ L'ALTERNATIVA""Se a gennaio Iturbe può partire a gennaio? Dipende da lui, io lo vorrei tenere ma se vorrà andare a giocare perché scalpita allora ne parleremo. Ma è improbabile perché senza di lui la coperta sarebbe corta e mi toccherebbe andare a prendere un altro giocatore" aggiunge ancora Sabatini in tema mercato. Il ds giallorosso poi si sofferma anche sul ruolo del portiere: "Szczesny? Cercheremo di trattenerlo ma conoscendo l'Arsenal e Wenger penso che sarà un'operazione molto difficile. E comunque la Roma si è già coperta nel ruolo per l'anno prossimo. Di chi parlo? Non lo diro' mai...".

STROOTMAN TORNA A CORRERE A TRIGORIABuone notizie per la Roma e per Garcia, visto che oggi Strootman è tornato a correre a Trigoria dopo il terzo intervento al ginocchio sinistro. L'olandese, comunque, non rientrerà in campo prima del 2016.

TOTTI, ALLENAMENTO PERSONALIZZATOProsegue il processo di recupero di Francesco Totti, fuori dal 26 settembre scorso per un infortunio alla coscia destra rimediato durante il match contro il Carpi. Il capitano giallorosso, che presto tornerà a lavorare con il gruppo, oggi ha proseguito con il programma personalizzato. Garcia spera di recuperarlo per la partita col Bologna in programma il 21 novembre. La squadra, priva dei nazionali, ha svolto una doppia seduta d'allenamento tra mattina e pomeriggio.

MARTEDI' 10 NOVEMBRE

NAINGGOLAN: "DERBY? MOMENTO INDIMENTICABILE"Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista dal ritiro del Belgio. Queste le sue parole, riportate da dhnet.be: "Il derby è stato un bel momento per me. Un giorno che mi resterà per sempre nella memoria. Rimarrò a Roma a lungo, anche se non sono il capitano. Nazionale? Florenzi mi ha mandato dei messaggi, mi ha detto che spera io non giochi contro di noi, perché farò del mio meglio. Abbiamo sempre giocato per vincere e dobbiamo vincere anche contro l'Italia. Giocheremo per vincere, come sempre. Per noi è importante prepararci bene all'Europeo e una partita come questa è ottima per farlo.

ITURBE PUO' PARTIRENon è un momento semplicissimo per Manuel Iturbe che, dopo l'esplosione di Gervinho, sta trovando pochissimo spazio con Garcia. L'ultimo infortunio di Salah agevolerà sicuramente il minutaggio dell'argentino, ma qualora l'ex Hellas non dovesse convincere sarà ceduto a gennaio.

TRE DIFENSORI NEL MIRINOPer il mercato di gennaio la Roma vuole uun difensore. Sulla lista ci sono Juan Jesus e Ranocchia dell'Inter ed Heurtaux dell'Udinese. A Rudi Garcia piace il difensore brasiliano dei nerazzurri, già corteggiato in estate.

LUNEDI' 9 NOVEMBRE