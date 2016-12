Tutto Roma live - Sabatini: "Preoccupati, ma il gioco c'è"

23 settembre 2015 Tutto Roma live - Sabatini: "Preoccupati, ma il gioco cʼè" Il ds giallorosso: "Perso una gara che non dovevamo perdere"

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

SABATINI: "PREOCCUPATI, MA IL GIOCO C'E'"Walter Sabatini sa che è un momento difficile per la Roma, ma il gioco c'è, come ha dichiarato a Premium Sport: "Non siamo caduti, non ci sentiamo a terra per questa partita. Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Siamo preoccupati dai numeri della classifica, ma siamo confortati dal gioco. Siamo riusciti a creare un volume di gioco importante. Ci dispiace non aver finalizzato come potevamo, andiamo avanti. Giocando così non mancheranno i punti". Garcia ha parlato di errori individuali in difesa: "Un gol su punizione e uno un po' sfortunato. Forse Garcia intedeva dire altro. La difesa ha sempre giocato in anticipo. Direi che sono stati episodi sfortunati".

DIGNE: "A ROMA PER CRESCERE"Dal Psg alla Roma. Voluto da Rudi Garcia. E così Lucas Digne può raccontare a L'Equipe i suoi primi venti giorni in Italia. “In tre partite ho affrontato i campioni d'Italia e quelli d'Europa, è andato tutto velocemente, ma sono stato accolto bene da tutti, staff e spogliatoio. Avere la fiducia dell'allenatore è importante, ma non ho scelto la Roma solo per lui. Il club mi seguiva da anni. Avevo altre offerte anche in Inghilterra, ma qua ho sentito la volontà di tutti, e sapevo cosa voleva l'allenatore da me. Non dipende tutto da me, ma finché sono qui darò tutto per la Roma. L'Europeo è un mio obiettivo, ma per centrarlo devo giocare. A Parigi non succedeva, a Roma ho la possibilità non solo di migliorare tatticamente, ma di andare in campo contro squadre come il Barcellona, quando invece a Parigi partite del genere me le guardavo dalla panchina".

CASTAN, VICINA LA CITTADINANZA ITALIANACastan cittadino italiano? La patrica è avviata e presto potrà concludersi con esito positivo. Dopo aver inoltrato la richiesta (vista la discendenza da una nonna italiana) il difensore brasiliano, riporta oggi Il Tempo, ha ricevuto qualche giorno fa risposta favorevole dal Tribunale di Roma.

SABATINI HA MESSO NEL MIRINO GABRIEL JESUSMercato chiuso da venti giorni, mercato già aperto. C'è sempre lavoro per Walter Sabatini: secondo Il Tempo, infatti, il ds romanista ha messo gli occhi su Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe '97 del Palmeiras. In Sudamerica parlano già di una valutazione superiore ai 10 milioni, il nodo - secondo il quotidiano romano - rimane il frazionamento del cartellino: circa il 30% in mano al club, 22,5% di proprietà del suo procuratore e il restante controllato da un fondo brasiliano. Nel 2014, con la squadra giovanile del Palmeiras, Jesus ha segnato 37 gol in 22 partite superando il record del Campionato Paulista Under 17.

NON CONVOCATI TOTTI E RUDIGERGarcia ha lasciato a casa Francesco Totti e Rudiger per la trasferta di Genova dove la Roma affronterà la Samp. Per il capitano trauma alla mano destra (escluse fratture), per il centrale difensivo contusione al ginocchio sinistro

SZCZESNY STA RECUPERANDOSzczesny è quasi recuperato. Il portiere della Roma sta continuando il lavoro personalizzato dopo l'infortunio alla mano sinistra rimediato contro il Barcellona. Il polacco potrebbe rientrare già contro il Bate Borisov in Champions il 29 settembre o contro il Palermo cinque giorni più tardi.

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

MEA CULPA DI ITURBEIturbe ha fatto mea culpa, prima dell'allenamento, per la reazione esagerata al momento della sostituzione nel match contro il Sassuolo (al 4' del secondo tempo). L'argentino è stato a colloquio con Rudi Garcia e il tecnico francese gli ha spiegato i motivi del cambio. Il giocatore ha anche chiesto scusa a tutti i compagni nello spogliatoio e, secondo il regolamento interno, potrebbe essere multato.

FLORENZI: "DOBBIAMO FARE MEA CULPA"Alessandro Florenzi, nipote affettuoso dopo la corsa e l'abbraccio a nonna Aurora dopo un gol, ha presenziato all'iniziativa 'Millepiazze per i nonni d'Italia' per la raccolta fondi per gli anziani: "Mia nonna è stata fortunata perchè è venuta una sola volta allo stadio e quella volta ho fatto gol", ha detto in conferenza stampa Florenzi, accompagnato dal dg della Roma Baldissoni". Sul pareggio con il Sassuolo: "Il mister fa le sue scelte, noi dobbiamo metterci a disposizione. Cerchiamo di affrontare tutte le partite alla stessa maniera cercando di portare a casa i 3 punti, a volte non succede e dobbiamo fare mea-culpa. L'Inter? è una grande squadra ma cercheremo di lottare con tutti per dire la nostra. Ieri c'è mancato un gol per fare il 3-2 e vincere la partita".

SQUADRA IN CAMPO PER PREPARARE LA SAMPDORIALa Roma è tornata subito in campo a Trigoria per preparare la sfida di mercoledì a Marassi contro la Sampdoria. I giocatori scesi in campo contro il Sassuolo hanno svolto del lavoro di scarico, mentre il resto della rosa ha iniziato con un riscaldamento atletico seguito da un'esercitazione sul possesso palla. Poi tattica, partitella a tema ed esercizi sulle finalizzazioni. Szczesny e Strootman hanno seguito i rispettivi programmi di lavoro personalizzato. Domani allenamento pomeridiano cui seguirà la partenza per Genova.

DOMENICA 20 SETTEMBRE