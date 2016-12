Tutto Roma live - Sabatini: "Momento drammatico. Ma avanti con Garcia, troveremo una soluzione"

SABATINI: "AVANTI CON GARCIA""Eravamo convalescenti dopo una sconfitta difficilissima da metabolizzare come quella di Barcellona e sapevamo che non avremmo messo in campo le nostre migliori qualità ma speravamo di vincere con altri requisiti. Il momento è drammatico, ognuno ha una quota di responsabilità, dobbiamo assumerci responsabilità per correggere la situazione e per tornare a essere protagonisti come lo eravamo quindici giorni fa". Questo il primo commento di Sabatini dopo il ko con l'Atalanta. Poi sulla posizione di Garcia: "Se ho cambiato il mio pensiero su Garcia? L'allenatore sta facendo il suo lavoro bene, non è fortunato. Non è solo lui sul banco degli imputati, ci siamo tutti. Non bisogna individuare un colpevole, non si fa così. Il mister rimarrà alla Roma perché merita la Roma, troveremo una soluzione insieme". "Siamo rammaricati ma siamo consapevoli che abbiamo le capacità per rimetterci in sesto. E' l'unica via che consociamo per tirarci fuori", ha aggiunto. Poi sulle ripercussioni della lezione presa a Barcellona: "Questo risultato non è la conseguenza della sconfitta e dell'atteggiamento di Barcellona. La squadra in questo momento non sta giocando secondo le sue qualità". "Prima della sosta l'umore era diverso, eravamo usciti da un momento difficile - ha proseguito il ds giallorosso -. Adesso siamo in difficoltà e dobbiamo ripartire". Poi sulle difficoltà in attacco: "Dzeko troppo isolato in avanti? Non lo so, è un'osservazione tattica che può essere recepita. Noi abbiamo una squadra con molti attaccanti esterni, poi sarà l'allenatore che farà le scelte per far rendere al meglio tutti. Non mi preoccupano le prestazioni di Dzeko che si sacrifica molto per la squadra, è un finalizzatore ma può essere anche un playmaker e rifarei il suo acquisto".