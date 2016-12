4 novembre 2015 Tutto Roma live - Sabatini: "In difesa ci manca qualcosa" Il ds giallorosso: "La squadra deve crescere"

MERCOLEDì 4 NOVEMBRE

DZEKO: "MIGLIORARE NELLA MENTALITA'"Ediz Dzeko ha giocato una bella gara con assist e gol. "Non può succedere così in gare importanti come queste", il rimprovero del bosniaco ai microfoni di Premium Sport. "Siamo spariti nei primi 5' della ripresa. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva e, soprattutto, nella mentalità". E' il secondo centro stagionale: "Non sono felice per questo bottino, ma sono felice per aver segnato stasera. Non mi sento sotto pressione ed è importante vincere queste gare. Questa vittoria la dedico ai miei compagni e alla mia società".

PJANIC: "L'IMPORTANTE ERA VINCERE"Miralem Pjanic ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma con il gol vittoria su rigore a 10 minuti dalla fine. Al termine del match il bosniaco, in esclusiva a Premium Sport, ha detto: "Dovevamo chiudere la partita prima, specialmente nel primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni. Spesso abbiamo dei problemi a gestire il vantaggio, non riusciamo a chiudere le partite, ma per fortuna oggi è andata bene Alla fine l'importante erano i tre punti: dovevamo assolutamente vincere e l'abbiamo fatto. Il passaggio del turno non è ancora sicuro, ma abbiamo fatto quello che dovevamo e ora ci manca di chiudere il discorso qualificazione. Prima però c'è il derby, vogliamo vincere anche quella partita".