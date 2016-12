Tutto Roma live - Sabatini: "Benatia lo rivorrei ma... E Marquinhos costa troppo"

SABATINI: "BENATIA LO RIVORREI MA..." "Benatia? A riprendermelo lo riprenderei, ma vi ricordate come ci siamo lasciati l'anno scorso?". A margine della partita benefica tra As Roma Legends e Liberi Nantes, squadra composta da rifugiati richiedenti asilo, il ds della Roma Walter Sabatini ha parlato del possibile ritorno del marocchino del Bayern Monaco in giallorosso. "Marquinhos: "E' forte, rivorrei anche lui ma costa 60 milioni".

EMERSON: "QUI PER RESTARCI"Intervistato da Roma Tv, Emerson Palmieri ha parlato della sua esperienza in giallorosso: "Sono arrivato qui per rimanere. Non penso a null'altro. Sono venuto qui per restarci e per fare la mia vita nella Roma. Non mi sarei mai immaginato di giocare un giorno al fianco di campioni del calibro di Totti, De Rossi, Dzeko e tutti gli altri".