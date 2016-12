20 novembre 2015 Tutto Roma live - Rudiger: "Scudetto? Pensiamo a lavorare sulla difesa" Barcellona-Roma blindata. Molti biglietti invenduti

BARCELLONA-ROMA BLINDATA: COSA FAREDopo quanto accaduto a Parigi il Barcellona, in accordo con le forze dell'ordine locali, ha annunciato l'adozione misure di sicurezza straordinarie in occasione della partita di Champions League contro la Roma di martedì prossimo al Camp Nou. In aggiunta al protocollo abituale di sicurezza, le forze di polizia spagnole "hanno stabilito alcune misure aggiuntive dedicate ai tifosi che assisteranno all'incontro e necessarie per garantire la sicurezza di tutti". Gli accessi al Camp Nou saranno aperti tre ore prima della partita e si raccomanda ai tifosi di raggiungere lo stadio con sufficiente anticipo. Zaini, valigie, marsupi e grandi borse non saranno ammessi dentro l'impianto. A partire dalle 8 del mattina proibito parcheggiare lungo il perimetro del Camp Nou. La partita di Youth League tra Barca e Roma, inizialmente prevista al Miniestadi martedì alle ore 16, sarà anticipata alle 12.

I CONVOCATI: OUT DE ROSSIDaniele De Rossi non sarà a disposizione di Garcia per la trasferta di Bologna. Il tecnico francese non ha convocato il centrocampista per precauzione in vista dell'Europa. Assenti anche Totti, Strootman e Gervinho. Ecco la lista dei 23: Lobont, Rudiger, Digne, Nainggolan, Castan, Iturbe, Dzeko, Maicon, Iago, Pjanic, Ponce, Keita, Vainqueur, Gyomber, Florenzi, Szczesny, De Sanctis, Emerson, Torosidis, Manolas, Ucan, D'Urso, Sadiq.

RUDIGER: "SCUDETTO? PENSIAMO A FARE PIU' PUNTI POSSIBILE""Parlare di scudetto adesso è prematuro. Siamo a novembre e ci sono tante partite da giocare. Il nostro primo pensiero adesso deve essere quello di migliorare e di conquistare più punti possibile". Parola di Antonio Rudiger in un'intervista al 'Corriere dello Sport'. "Per vincere il campionato è necessario segnare tanto ma anche subire poche reti. Lo sappiamo tutti e stiamo lavorando con questo obiettivo".

FLORENZI, PASSO INDIETRO ARSENALL'Arsenal fa un passo indietro per Alessandro Florenzi. Lo scrive 'talkSPORT', secondo cui i Gunners avrebbero deciso di mollare la presa sul centrocampista della Roma dopo l'interesse manifestato dal Barcellona.

INVENDUTI 1.500 BIGLIETTI PER IL BARCELLONASono attesi tremila tifosi della Roma martedì sera al Camp Nou per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Sono rimasti invenduti un terzo dei tagliandi a disposizione dei supporter giallorossi: la vendita si è chiusa giovedì.

GERVINHO, LESIONE MUSCOLARE: OUT 3 SETTIMANEE' più grave del previsto l'infortunio accusato da Gervinho in nazionale. I controlli clinico-strumentali a cui l'esterno ivoriano si è sottoposto oggi a Trigoria hanno evidenziato una lesione miofasciale di primo grado del retto femorale della coscia destra. La prognosi stimabile ad oggi, fa sapere la Roma, è di 3 settimane. Sicuramente out quindi sia per la trasferta di Bologna sia per quella successiva in Champions League col Barcellona.

FLORENZI: "TEMO SOLO IL NAPOLI"Alessandro Florenzi ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro e della lotta scudetto: "Questa Roma a livello di singoli è la più forte in cui abbia mai giocato. Dobbiamo migliorarci giorno per giorno per ottenere grandi risultati". Scudetto: "Temo solo il Napoli perché ha grandi individualità e un ottimo allenatore. Mancini sta facendo un ottimo lavoro all'Inter e la Juventus tornerà in alto, anche se non mi aspettavo un inizio del genere. Il Milan invece ha bisogno di fiducia e tempo". Su di lui c'è il Barcellona: "Sarei sciocco a dire che non mi fa piacere essere accostato a loro, sono i più forti al mondo, ma adesso penso solo alla Roma. Voglio vincere qui". Infine su Garcia: "Ha avuto un grande approccio con noi, è un allenatore capace di dirci le cose in faccia".