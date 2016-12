14 novembre 2015 Tutto Roma live - Rudi Garcia era allo Stade de France: "Non ci sono parole" Il tecnico giallorosso: "Restiamo uniti e solidali per costruire un futuro migliore"

SABATO 14 NOVEMBRE

DE SANCTIS: "VORREI CONTINUARE QUI""Se c'è già un appuntamento per il rinnovo? Lo scorso anno mi incontrai con Sabatini verso dicembre, potrebbe essere uguale o anche qualche mese più avanti, non c'è fretta". Parola del portiere della Roma De Sanctis a margine di un evento all'Auditorium Parco della Musica. "Abbiamo una stagione importante davanti e bisogna dare tutti una mano, bisogna fare le cose per bene. C'è tempo per parlarne. Io mi sento fortissimamente giocatore e la mia priorità è sicuramente la Roma. Mi piacerebbe continuare a giocare in giallorosso, e non mi sembra presuntuoso dire che potrò decidere il mio futuro assieme alla società".

NAINGGOLAN: "ABBIAMO PAURA PER GLI EUROPEI"Anche il centrocampista giallorosso torna sulla strage di Parigi facendo trasparire una certa, ovvia, agitazione in vista dei prossimi appuntamento con la Nazionale: "Abbiamo paura degli Europei per noi e per le nostre famiglie. Devono fare qualcosa, è una notizia tremenda, non abbiamo neanche festeggiato la vittoria e dire che questa sera abbiamo ricordato i morti di un'altra tragedia".

RUDI GARCIA ERA ALLO STADE DE FRANCE: "NON CI SONO PAROLE"Rudi Garcia, che ieri si trovava allo Stade de France di Parigi durante gli attacchi terroristici, ha commentato su Twitter: "I miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime e dei feriti. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Restiamo uniti e solidali per costruire un futuro migliore".

SPORTIELLO: "VORREI LA ROMA"Nel corso di un'intervista a Tuttosport, Sportiello parla del proprio futuro e rivela le sue intenzioni: "Fa piacere che la Juventus mi possa seguire con attenzione, ma c'è Buffon - dice il portiere dell'Atalanta -. Se potessi scegliere andrei alla Roma, mi piacciono le pressioni. Da bimbo ero tifoso del Milan, ma quando giochi smetti di tifare".

VENERDI'' 13 NOVEMBRE

DIGNE "MI SENTO IMPORTANTE"Lucas Digne lancia dichiarazioni d'amore verso la Roma, e lo fa dal ritiro della sua Nazionale: "Devo ringraziare sicuramente Garcia per avermi dato l'opportunità di giocare con continuità. Mi sento nuovamente un giocatore importante e funzionale al progetto. Purtroppo col Psg non avevo questa opportunità".

TROVATO ACCORDO CON ALISSONSzczesny potrebbe non essere riscattato nella prossima stagione. Il polacco tornerà così all'Arsenal da Arsene Wenger. La Roma si è già coperta con Alisson Ramses Becker, 23 anni, numero uno dell'Internacional e del Brasile.