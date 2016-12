Tutto Roma live - Pjanic nell'agenda del Real

IAGO FALQUE: "DOMENICA CI RIFAREMO" Durante un'iniziativa della Roma per coinvolgere i tifosi, Iago Falque è tornato a parlare della sconfitta di Barcellona e assicurando che già da domenica contro l'Atalanta le cose cambieranno: "Contro il Barcellona è stata una sconfitta dura e dobbiamo riprenderci già contro l'Atalanta per dimostrare che siamo una squadra molto forte. Dobbiamo correggere gli errori fatti e dimenticare il risultato. Questa è una sconfitta diversa rispetto a quella contro il Bayern Monaco, ogni gara è diversa. Domenica daremo la nostra risposta. Spero che al termine della gara contro l'Atalanta ci siano molti applausi: stiamo in alto in campionato e la qualificazione in Champions League dipende da noi".

NAINGGOLAN: "SONO IN UNA GRANDE SQUADRA" Radja Nainggolan è felice di giocare con la Roma. L'ha dichiarato alla tv belga 'Karakters', spiegando anche i motivi che l'hanno portato a scegliere il club giallorosso: "Ho deciso di venire qui perché la Roma è una grande squadra e qui mi trovo benissimo. Quando ho lasciato Cagliari, speravo mi aiutasse a conquistare il pass per il Brasile, non è andata, ma sono felice lo stesso. Quando sono stato escluso dalle convocazioni per il Mondiale ci sono rimasto male. Ho capito che anche per Wilmots lasciarmi fuori non è stato facile. Momento superato, adesso le cose vanno bene".

BALDISSONI: "A BARCELLONA UNA PARTITA IMBARAZZANTE"Un 6-1 che fa ancora discutere: la sconfitta contro il Barcellona ha scatenato l'ira anche del direttore generale della Roma Mauro Baldissoni che ai microfoni di 'Roma Radio' ha commentato la pessima prestazione dei giallorossi e il futuro di Rudi Garcia: "Condivido la tristezza e la rabbia, non la depressione. Siamo molto dispiaciuti, abbiamo provato imbarazzo. La partita di Barcellona può essere definita solo in questo modo: imbarazzante. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, sono stati loro a tenere alta la bandiera della Roma al Camp Nou, la squadra non ci è riuscita". E per quanto riguarda Garcia, il posto del tecnico non è in discussione: "Non c'è l'Apocalisse, non c'è l'ultima spiaggia. Dobbiamo tornare in campo per raggiungere i nostri obiettivi, portando capacità tecniche ed emozionali che a Barcellona non abbiamo portato. Cambio in panchina? E' assurdo dover ripetere sempre le stesse cose: allenatore e giocatori vengono valutati per i risultati, ma non da partita a partita. Ogni match non può far cambiare giudizio e portare a decisioni definitive. Alla luna, ciascuno sarà responsabile dei risultati da lui portati".