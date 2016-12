Tutto Roma live - Pjanic: "L'Inter in alcune gare ha conquistato punti senza meritarli"

PJANIC: "L'INTER? HA FORTUNA"Miroslav Pjanic, a Premium Sport, ha analizzato il pari del San Paolo: "Questo è un buon punto, tante altre squadre hanno perso punti qui, ma possiamo fare di più sul piano offensivo. Se manca fiducia o stanchezza? Un po' di stanchezza c'è, poi in questo periodo la squadra non gioca con molta fiducia, ma stiamo provando ad uscirne e proveremo a farlo già dalla prossima partita di coppa. Poi ricaricheremo le batterie". E se è preoccupato sulla classifica, Pjanic ha concluso: "No, non lo sono. L'Inter è pure fortunata in certe partite, dove hanno preso punti senza meritare. Il campionato è lungo, ma non dobbiamo allontanarci troppo".