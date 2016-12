26 novembre 2015 Tutto Roma live - Pallotta, ultimatum a Garcia: il futuro in quattro partite Obbligatorio accedere agli ottavi di Champions. Strootman torna a calciare il pallone

GIOVEDI' 26 NOVEMBRE

STROOTMAN TORNA A CALCIARE IL PALLONEKevin Strootman è tornato a calciare un pallone da calcio dopo l'infinito calvario chirurgico. "Una bella sensazione", ha scritto l'olandese su Twitter.

Feels good to touch the ball again. pic.twitter.com/S5J7CBCu07 — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 26 Novembre 2015

DE ROSSI TORNA, TOTTI RINVIAPer Roma-Atalanta, Garcia avrà a disposizione Daniele De Rossi. Per quel che riguarda Totti, invece, niente convocazione: il rientro del capitano è rimandato.

ULTIMATUM A GARCIA: 4 PARTITE PER DECIDEREIl pesante e umiliante k.o. subito dalla Roma a Barcellona ha fatto parecchio rumore e irritato non poco il club giallorosso, a partire dal presidente Pallotta. La società ha posto un ultimatum a Rudi Garcia, che si giocherà il futuro nelle prossime quattro partite (Atalanta, Torino, Bate Borisov e Napoli). Per la decisiva sfida di Champions, in programma il 9 dicembre contro i bielorussi, all'Olimpico sarà presente anche il presidente Pallotta, che dal tecnico pretende la qualificazione agli ottavi di finale: un passo falso non è ammesso.

MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE

DE ROSSI HA RECUPERATONell'allenamento di stamattina, a Trigoria, si è rivisto Daniele De Rossi che ha ormai recuperato dal problema muscolare. Il centrocampista sarà a disposizione di Rudi Garcia per la gara di campionato contro l'Atalanta.

PERSONALIZZATO PER TOTTI E STROOTMANLa Roma è tornata al lavoro a Trigoria con la voglia di dimenticare al più presto la pesante sconfitta per 6-1 rimediata in Spagna contro il Barcellona. Bisogna pensare al campionato e all'Atalanta. Personalizzato per Totti e Strootman; fisioterapia per Salah.

MARTEDI' 24 NOVEMBRE

SABATINI-GARCIA, CONFRONTO ACCESOCome riferito dal nostro Marco Cherubini a Premium Sport, sul minivan della Roma c'è stato un acceso confronto tra Rudi Garcia e Walter Sabatini, direttore sportivo dei giallorossi. E' necessaria la qualificazione agli ottavi di finale: i soldi del passaggio del turno potrebbero essere reinvestiti nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico francese.

TELEFONATA PALLOTTA-SABATINI: IL PRESIDENTE E' AMAREGGIATOAl termine del match del Camp Nou c'è stata una telefonata tra Sabatini e il presidente Pallotta, molto amareggiato per il pesante k.o. rimediato a Barcellona. Ora la squadra, contro il Bate Borisov, non deve fallire la qualificazione agli ottavi, che garantirebbe soldi importanti da poter investire sul mercato di gennaio.

SABATINI: "NESSUN CONTRACCOLPO PSICOLOGICO"Walter Sabatini commenta così il pesante ko contro il Barcellona. "Se questo risultato può avere contraccolpi sul campionato? No, lo escludo - dice il ds giallorosso a Premium Sport -. Siamo già passati da un'esperienza così negativa anche l'anno scorso e dobbiamo porre immediatamente rimedio a questo risultato ma senza piangersi addosso, senza iniziare a parlare di autostima crollata perché si tratta di una partita di calcio giocata contro una formazione straordinaria. Forse non ci ha aiutato neanche l'idea che si poteva anche perdere visto il risultato di Borisov.. Niente scuse, è una bruttissima botta, siamo molto dispiaciuti ma niente di più. Questi giocatori possono fare molto di più, loro lo sanno e tireranno subito fuori il massimo come hanno sempre fatto perché questa squadra reagisce sempre di fronte a situazioni di grande negatività come questa".