22 novembre 2015 Tutto Roma live - Ottimismo per De Rossi: ci sarà con il Barcellona Il centrocampista ha saltato la gara con il Bologna. Nulla di grave per Iturbe

DOMENICA 22 NOVEMBRE

NIENTE IDONEITA' SPORTIVA PER IL BABY NURANiente idoneità sportiva per Abdullahi Nura: il terzino classe 1997, per ora, non può scendere in campo a causa di presunte anomalie cardiache. Come riporta Il Tempo, nei test effettuato da Nura all'ospedale Gemelli sarebbero emersi dei problemi così da spingere i medici a negare l'idoneità sportiva al difensore nigeriano, portato a Trigoria da Sabatini.

OTTIMISMO PER DE ROSSIC'è ottimismo per le condizioni di Daniele De Rossi, che ha saltato la trasferta contro il Bologna. Il centrocampista dovrebbe così essere in campo nella gara di Champions League contro il Barcellona.

ITURBE NON RISCHIA CONTRO IL BARCELLONAJuan Manuel Iturbe non rischia la gara contro il Barcellona, fresco di vittoria super al Bernabeu contor il Rel Madrid (4-0). Secondo le prime indiscrezioni, come ha riportato Roma Tv, l'argentino non avrebbe nulla di grave: si tratterebbe solamente di una lombalgia che non lo mette in dubbio per la gara di martedì sera contro il Barcellona.

SABATO 21 NOVEMBRE

MAICON: "IL CAMPO LI HA FAVORITI"E' deluso Maicon e dà un po' di colpa al campo. “Per loro questo campo favorisce abbastanza. Era difficile fare il nostro gioco, però dobbiamo abituarci. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio - ha detto a Premium Sport - . Cerchiamo ogni giorno di lavorare bene e non prendere gol, però nel calcio succede. Ci sono le squadre che giocano bene e cercano di complicarti la vita”. Adesso la Champions: " “E' una competizione diversa, sarà un'altra partita e speriamo di prepararla bene e di fare una buona partita a Barcellona".

SAPONARA, OBIETTIVO DI SABATINIWalter Sabatini vuole Saponara dall'Empoli. Il giocatore piace molto a Rudi Garcia, ma su di lui c'è anche la Fiorentina. A gennaio ci sarà un sondaggio da parte del club giallorosso.