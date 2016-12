17 novembre 2015 Tutto Roma live - Nuovo stadio, slitta ancora il progetto Mancano i soldi necessari per le opere pubbliche

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

DONATI: "LA ROMA E' DA SCUDETTO"Giulio Donati, attualmente al Bayer Leverkusen e avversario della Roma in Champions League torna a parlare dei giallorossi definendoli molto forti: "Sinceramente l'ho vista bene. Si vede che stanno lavorando sulla fase difensiva e si sono visti miglioramenti. Poi davanti sono veramente devastanti, quando si accendono fanno paura, Ha tutte le qualità per vincere lo scudetto".

STADIO, SLITTA ANCORA IL PROGETTOCattive notizie sul fronte stadio per la Roma. Il progetto del nuovo impianto slitta ancora. In Regione due giorni fa aspettavano gli incartamenti definitivi con le integrazioni chieste a settembre, ma il dossier non è stato consegnato. Nel dettaglio, l'ostacolo più grosso sono le opere pubbliche che Parnasi e Pallotta si sono impegnati a realizzare dopo una lunga trattativa col comune. In totale si tratta di interventi che costano trecento milioni di euro da finanziere interamente con soldi privati. Privati che finora non si sono ancora fatti avanti. Dal suo canto Pallotta si è impegnato a coprire 50 milioni, ma gli altri 250 mancanti bloccano tutto il progetto.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

LA ROMA OFFRE 5 MILIONI PER ALLISONIl club giallorosso piomba sul portiere della 'Selecao' Alisson attualmente all'Internacional. La trattativa, diffusa dai media brasiliani, è stata confermata anche dal procuratore Ze Maria che parla di un'offerta di 5 milioni di euro.

STROOTMAN: "SCUDETTO, SPERIAMO...""Scudetto? Speriamo…", le parole di Kevin Strootman come riportato dall'emittente radiofonica Rete Sport all'aeroporto di Fiumicino. Il centrocampista olandese, che poco alla volta sta recuperando dall'infortunio al ginocchio, ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Rudi Garcia per godersi un po' di relax in patria, in Olanda.

PJANIC: "E' IL MOMENTO DI VINCERE"Da Dublino, dove si giocherà il pass per Euro 2016 con la Bosnia, Pjanic ha parlato del momento della sua Roma: "Ci aspetta un ciclo importante prima di Natale: dobbiamo salutare il 2015 il più in alto possibile", ha spiegato il centrocampista nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "È il miglior campionato degli ultimi anni, aperto fino all'ultimo. Vincerà chi sarà più continuo. Sono orgoglioso di esserci ancora. Qui sto bene, vincere qualcosa renderebbe tutto perfetto.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

DZEKO, ALLARME RIENTRATOAllarme rientrato per Edin Dzeko: l'attaccante aveva terminato la gara contro l'Irlanda con un fastidio all'altezza dell'inguine. Secondo quanto riporta Il Tempo, non dovrebbero esserci conseguenze per il bosniaco. L'attaccante ha rassicurato la Roma ed è rimasto in Nazionale.