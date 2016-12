6 novembre 2015 Tutto Roma live - Niente derby per Pallotta Il presidente giallorosso non assisterà alla gara contro la Lazio

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

NIENTE DERBY PER PALLOTTAJames Pallotta non sarà all'Olimpico domenica pomeriggio nel derby contro la Lazio. Da ricordare che il presidente della Roma, nelle scorse settimane, aveva manifestato l'intenzione di assistere alla sfida contro i biancocelesti dalla Curva Sud.

VAINQUEUR: "SONO PRONTO PER IL DERBY"William Vainqueur è pronto per il derby: "So che De Rossi non sta bene e abbiamo Pjanic squalificato. Se Garcia mi chiederà di giocare, io sarò pronto. Di derby ne ho già giocati, anche se di un'altra dimensione, quando ero in Belgio allo Standard Liegi contro l'Anderlecht e quando ero in Russia alla Dinamo Mosca contro la Spartak. Dal primo giorno a Roma mi sono accorto che il derby è una sfida vissuta con una passione incredibile e un grande entusiasmo da tutti i tifosi. Lo giocheremo con il cuore".

DERBY A RISCHIO ULTRASTavolo tecnico oggi in Questura a Roma per decidere le misure di sicurezza per il derby di domenica allo Stadio Olimpico, il primo dopo la decisione -contestata dagli ultrà- della divisione e conseguente riduzione dei posti nelle curve. Le misure di sicurezza saranno ferree sia dentro che fuori lo stadio e in particolare sarà monitorata una area vasta attorno all'Olimpico, da Ponte Milvio al POnte della Musica. Come sempre saranno attive zone di filtraggio e prefiltraggio e una sorta di area rossa attorno al Foro Italico.

GERSON, FROSINONE IN POLEL'attesa per l'arrivo in Italia del baby fenomeno Gerson, pagato addirittura 16 milioni dalla Roma, è quasi finita. A gennaio il brasiliano sbarcherà in Italia e c'è la fila di squadre di Serie A che chiedono con insistenza il calciatore in prestito. I giallorossi hanno però praticamente deciso: sono intenzionati a girarlo in prestito al Frosinone, che ha ancora uno slot per un calciatore extracomunitario libero.

TOTTI VUOLE GIOCARE UN'ALTRA STAGIONENiente campionato americano o addirittura ritiro, Francesco Totti avrebbe scelto di giocare (almeno) un altro anno. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il capitano giallorosso avrebbe confidato agli amici più stretti la decisione, presa per battere altri record. Ora tocca a Pallotta prendere in mano la questione: il contratto di Totti è in scadenza a fine anno e prevede sei stagioni da dirigente del settore tecnico, cosa farà il presidente romanista?

MERCOLEDì 4 NOVEMBRE

DZEKO: "MIGLIORARE NELLA MENTALITA'"Ediz Dzeko ha giocato una bella gara con assist e gol. "Non può succedere così in gare importanti come queste", il rimprovero del bosniaco ai microfoni di Premium Sport. "Siamo spariti nei primi 5' della ripresa. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva e, soprattutto, nella mentalità". E' il secondo centro stagionale: "Non sono felice per questo bottino, ma sono felice per aver segnato stasera. Non mi sento sotto pressione ed è importante vincere queste gare. Questa vittoria la dedico ai miei compagni e alla mia società".

PJANIC: "L'IMPORTANTE ERA VINCERE"Miralem Pjanic ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma con il gol vittoria su rigore a 10 minuti dalla fine. Al termine del match il bosniaco, in esclusiva a Premium Sport, ha detto: "Dovevamo chiudere la partita prima, specialmente nel primo tempo dove abbiamo creato tante occasioni. Spesso abbiamo dei problemi a gestire il vantaggio, non riusciamo a chiudere le partite, ma per fortuna oggi è andata bene Alla fine l'importante erano i tre punti: dovevamo assolutamente vincere e l'abbiamo fatto. Il passaggio del turno non è ancora sicuro, ma abbiamo fatto quello che dovevamo e ora ci manca di chiudere il discorso qualificazione. Prima però c'è il derby, vogliamo vincere anche quella partita".