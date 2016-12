29 settembre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan "Una lezione per le prossime partite" "Dovevamo iniziare come abbiamo giocato il secondo tempo"

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: "UNA LEZIONE PER LE PROSSIME PARTITE""Anche nel primo tempo siamo arrivati un paio di volte in porta ma non abbiamo concretizzato, poi loro hanno sfruttato gli spazi concessi, non abbiamo difeso bene. Nella ripresa sapevamo che potevamo recuperare, c'è rammarico per non esserci riusciti". Nainggolan analizza così la sconfitta della Roma in casa del Bate Borisov. "Adesso dobbiamo valutare le cose negative e quelle positive, dovevamo fare meglio - ha datto a Premium Sport - Presuntuosi nell'approccio? Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, dovevamo iniziare come abbiamo giocato il secondo tempo. Abbiamo fatto una partita a due facce, dobbiamo prenderla come lezione e cercare di fare meglio nelle prossime partite".

FLORENZI: "GARA PREPARATA MALE MENTALMENTE""Abbiamo preparato male mentalmente la partita noi giocatori. Nel secondo tempo poi abbiamo cambiato atteggiamento". Così Florenzi a Premium Sport. "Noi siamo più forti del Bate Borisov. Se l'avessimo preparata bene dal punto di vista mentale non sarebbe finita così. Non siamo riusciti a prendere le contromisure necessarie. Siamo rimasti nello spogliatoio nel primo tempo. Qualificazione? So che dobbiamo essere positivi, ma non dovevamo sbagliarla".

PJANIC: "PARTITA DA DIMENTICARE"Pjanic a Roma Tv nel dopo gara: "Non abbiamo giocato col nostro gioco, abbiamo fatto fare troppo a loro. Alla fine loro hanno fatto tre gol su tre tiri ma è una partita da dimenticare. Non dobbiamo più fare gli stessi errori. Nel secondo tempo abbiamo reagito ma dobbiamo migliorare. Ora dobbiamo fare punti fuori casa. Dovevamo vincere oggi perchè ora la situazione in classifica è peggiorata".

SOLO 16 CONVOCATI PER IL BATESono solo 16 i giocatori convocati da Rudi Garcia per la trasferta di Champions League sul campo del Bate Borisov. Questa la lista: De Sanctis, Szczesny, Maicon, Florenzi, Torosidis, Manolas, Castan, Digne, De Rossi, Nainggolan, Uçan, Vainqueur, Pjanic, Gervinho, Iturbe e Salah. Fuori dall'elenco gli infortunati Iago Falque, Ruediger, Totti, Dzeko e Keita.

E' EMERGENZA: ANCHE IAGO E' KOE' una Roma in piena emergenza quella che affronterà il secondo impegno stagionale di Champions League. Contro il Bate Borisov Garcia ha a disposizione solo 16 giocatori della rosa titolare. L'ultimo forfait riguarda Iago Falque, che non è sceso in campo per la rifinitura prima della partenza per la trasferta in Bielorussia e non è stato convocato. La formazione è quasi obbligata. Modulo 4-3-3 con De Sanctis in porta (Szczesny non è al meglio), Digne, De Rossi, Manolas e Florenzi in difesa, Vainqueur, Nainggolan e Pjanic a cetrocampo, Gervinho, Iturbe e Salah nel tridente.