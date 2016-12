18 settembre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan: "Ora siamo più forti della Juve" Curva Sud vuota contro il Sassuolo: continua la protesta

VENERDI' 18 SETTEMBRE

NAINGGOLAN: "ORA PIU' FORTI DELLA JUVE"Radja Nainggolan mette ancora una volta la Juve nel mirino. Messaggio, quello consegnato a RomaTv, semplice: ora i più forti siamo noi. Questo il senso delle dichiarazioni dell'intervista che andrà in onda questa sera: "Questa stagione penso siamo arrivati ai livelli della Juventus, magari siamo andati oltre. Vincere con loro è sempre bello. Questa vittoria ci ha dimostrato che sul campo siamo forti e che possiamo vincere anche contro le grandi. Questo fa capire che ci siamo anche noi e spero di far meglio della scorsa stagione sulla continuità e di esserci anche a fine campionato".

CURVA SUD: SCIOPERO CONTRO IL SASSUOLOCon Juve e Barcellona sono entrati ma hanno assistito alle partite in silenzio. Domenica pomeriggio col Sassuolo non saranno nemmeno sugli spalti dello stadio Olimpico. I tifosi della Curva Sud della Roma non accennano ad interrompere la loro protesta, innescata dalla divisone a metà del settore per ragioni di sicurezza e annunciano l'ennesimo sciopero in vista del prossimo impegno di campionato della squadra di Rudi Garcia.

PALLOTTA: "FLORENZI MI HA FATTO CADERE"Archiviata la prima uscita in Champions, resta però sempre viva l'eco per il gran gol di Florenzi. Una prodezza che James Pallotta ha infatti salutato raccontando un simpatico aneddoto: "E' stato bravissimo, sono caduto dalla sedia".

GIOVEDI' 17 SETTEMBRE

PJANIC TORNA IN GRUPPOBuone notizie per Rudi Garcia. Nell'allenamento di oggi a Trigoria si è rivisto Miralem Pjanic, tornato in gruppo dopo aver saltato le gare contro Frosinone e Barcellona a causa di un infortunio rimediato in Nazionale lo scorso 6 settembre.

SZCZESNY KO, TORNERA' TRA 4-6 SETTIMANESi è rivelato molto più grave del previsto l'infortunio di Szczesny alla mano sinistra, causato da uno scontro di gioco con Luis Suarez durante il debutto in Champions di ieri sera. L'estremo difensore polacco ha rimediato una lesione al legamento dell'anulare sinistro, un problema che lo costringerà a stare fuori tra le 4 e le 6 settimane. Una tegola di non poco conto per Rudi Garcia, proprio all'inizio del tour de force tra settembre e ottobre. Questo il comunicato dei capitolini: "Il portiere polacco Wojciech Szczesny, infortunatosi ieri all'inizio della seconda frazione di gioco nella gara contro il Barcellona dopo uno scontro con Luis Suarez, si è sottoposto questa mattina a degli esami strumentali che hanno escluso la presenza di fratture del IV dito della mano sinistra evidenziando comunque un impegno distrattivo capsulo-legamentoso. Il numero 25 giallorosso, arrivato a luglio alla Roma in prestito dall'Arsenal e titolare nelle prime 4 uscite ufficiali del club tra campionato e coppa, ha già iniziato le cure del caso. La prognosi prevista è attualmente stimabile in 4-6 settimane".

NAINGGOLAN, SCUSE A RAFINHAL'infortunio di Rafinha e il probabile stop di nove mesi non ha lasciato indifferente Radja Nainggolan che ha mandato via twitter i suoi auguri di pronto ritorno in campo al giocatore del Barcellona:



Hola @rafinha, lo siento mucho por la mala noticia, no fue mi intención hacerte daño. Espero verte pronto en el campo, un fuerte abrazo! — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 17 Settembre 2015

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

TOTTI: "PRIMO PASSO MOSSO BENE""Sono contento di come è andata contro il Barcellona, il primo passo in Champions League lo abbiamo mosso bene. E poi, come non parlare di Alessandro (Florenzi, ndr)? Il suo gol rimarra' nella storia". Cosi' Francesco Totti, sul proprio blog ufficiale, ha commentato il pareggio all'Olimpico con il Barcellona, nella prima partita del girone di qualificazione della Champions.

FLORENZI: "HO FATTO UN GRAN GOL"Protagonista assoluto di Roma-Barcellona, Alessandro Florenzi, autore di un gol da 55,5 metri: "E' stato bellissimo, si è vista la mia faccia dopo che la palla è entrata. Sono emozionato nel parlarne - ha dichiarato l'esterno a Premium Sport -. Ho visto che Dzeko non poteva ricevere palla, allora ho provato a tirare, al massimo era rimessa dal fondo". Poi sulla partita: "Siamo stati uniti verso un unico obiettivo e quando era possibile abbiamo espresso un buon gioco. Oggio abbiamo fermato la squadra più forte del mondo, abbiamo preparato bene la partita e sapevamo i loro punti forti. Siamo riusciti a rimanere stretti, Dzeko era la nostra ancora di salvezza". De Rossi lo vorrebbe terzino: "Ha detto che posso diventare tra i più forti nel ruolo, non è una cosa da poco, lo ringrazierò".