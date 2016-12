20 ottobre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan: "Non si può farsi rimontare" Il belga dopo il 4-4 di Leverkusen: "Non si può pareggiare così..."

MARTEDI' 20 OTTOBRE

NAINGGOLAN: "SUL 4-2 NON SI PUO' FARSI RIMONTARE"Radja Nainggolan è deluso per il pareggio di Leverkusen: "Sul 4-2 per noi potevamo addirittura aumentare lo score ma abbiamo fatto delle scelte sbagliate - dice ai microfoni di Premium Sport -. Abbiamo perso due punti, meritavamo di vincere. Sotto 2-0, l'abbiamo ripresa e siamo andati sul 4-2: in una situazione del genere non puoi mai farti rimontare. Siamo delusi per il risultato perché abbiamo giocato bene, se vincevamo oggi avevamo più possibilità di passare il turno. Gli ultimi due gol li abbiamo perso palla in modo stupido: forse eravamo in fiducia e per questo abbiamo rischiato qualche giocata che non dovevamo. Poi, con squadre come queste, è normale che se commetti degli errori li paghi".

PJANIC: "BUTTATI VIA DUE PUNTI"“E' davvero un peccato, questa partita doveva finire in un altro modo. Abbiamo cominciato non bene, però abbiamo reagito nel migliore dei modi. È vietato pareggiare una partita del genere: è colpa nostra. In Champions ci capita di reagire spesso, ma dobbiamo agire, non reagire: significa giocare dall'inizio. Qui abbiamo perso due punti. Abbiamo lottato, siamo stati superiori all'avversario, ma il vantaggio andava gestito meglio. Bisogna conquistare i 3 punti e basta". Lo ha detto Pjanic ai microfoni di Premium Sport.

EMISSARIO DEL BAYERN A LEVERKUSEN PER PJANICGli inviati di Premium Sport riportano la presenza a Leverkusen, in occasione del match tra la Roma e le "aspirine", di un emissario del Bayern Monaco, che assisterà alla gara per osservare da vicino Miralem Pjanic.

RUDIGER: "SONO FELICE A ROMA, VOGLIO GIOCARE"Antonio Rudiger, difensore giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente tedesca Sport1. Ecco le sue dichiarazioni: "A Roma sto bene e sono felice, la città è eccezionale e i tifosi sono speciali. In estate mi sono arrivate varie offerte, ho scelto quella che mi ha convinto. Ho fatto grandi progressi in soli tre anni, alla Roma voglio dimostrare di poter stare ad alti livelli e che Low, che mi ha chiamato in nazionale, possa avere fiducia in me. Voglio giocare e fare esperienza, confrontandomi anche con i top team in Champions. Certo devo adattarmi, ho 22 anni e devo migliorare tanto". Sul debutto in Champions: "E' stato un momento speciale, De Rossi mi diceva di stare tranquillo e non avere nulla da temere, mostrando quello che avevo imparato in allenamento".

LUNEDI' 19 OTTOBRE

FLORENZI: "IN CHAMPIONS SERVE ALTRO PIGLIO"Alessandro Florenzi ha parlato in conferenza stampa della gara di domani sera contro il Bayer Leverkusen: "Cerchiamo di fare il salto di qualità e di dire la nostra in Champions, migliorando rispetto allo scorso anno. In questo senso domani è una tappa fondamentale. Rispetto a Borisov dobbiamo affrontare la gara con un altro piglio, l'obiettivo è quello di scendere in campo con più cattiveria e stare concentrati per 95 minuti per fare punti". Sul suo momento personale: "Sto facendo bene col mio club e con la Nazionale per farmi conoscere a livello internazionale. Ho due allenatori bravi che mi stanno aiutando, ma non devo fermarmi qui, è solo l'inizio".

GARCIA RIABBRACCIA DZEKOGarcia e la Roma ritrovano Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, nonostante accusi ancora qualche piccolo problema fisico, sarà a disposizione per la gara di domani sera in Champions a Leverkusen. Il tecnico francese deciderà all'ultimo se schierarlo dall'inizio (in questo caso prenderebbe il posto di Gervinho) o a gara in corso e si affiderà al 4-4-1-1 con Salah alle spalle dell'unica punta. Torna dal 1' anche Nainggolan, mentre Torosidis sarà confermato sull'out destro.