5 settembre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan: "Dzeko sarà decisivo, vogliamo lo scudetto" Il nazionale belga rilancia: "Ci siamo rinforzati, ma attenzione allʼInter"

NAINGGOLAN: DZEKO PUO' ESSERE L'UOMO SCUDETTOIntervistato nel ritiro della Nazionale belga, Radja Nainggolan ha parlato delle chance scudetto della Roma: "Veniamo da due secondi posti, non possiamo non crederci - ha detto alla Gazzetta dello Sport - Siamo attrezzati per vincere, ma non darà facile: anche l'Inter ha preso tanti buoni giocatori, tornerà a competere per le prime posizioni". Decisivo potrebbe essere l'innesto di Edin Dzeko: "È un grande attaccante, forte fisicamente e bravo nel proteggere il pallone. E ha una confidenza col gol imbarazzante". Il centravanti bosniaco ha messo il suo sigillo nella vittoria contro i bianconeri: "La Juve è sempre Juve - ha commentato Nainggolan - ma ci siamo rinforzati, li abbiamo messi in difficoltà".

DIGNE: "IO E CANDELA DUE VINCENTI, VOGLIO LO SCUDETTO"Il nuovo terzino della Roma Lucas Digne ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato degli obiettivi della prossima stagione e delle sue aspettative: "Garcia è un ottimo tecnico, sabato sera contro la Juve mi ha trasmesso grandi motivazioni. A Roma ho legato subito con Pjanic e Nainggolan, mentre Totti mi ha dato le dritte giuste. Candela è un vincente, ha commentato positivamente il mio arrivo nella Capitale, mi fa piacere. Voglio vincere anche io lo scudetto qui come ha fatto lui. Nazionale? Contento per gli elogi di Deschamps, conto di tornarci per gli Europei".

DZEKO, MANO DESTRA OKSospiro di sollievo per i tifosi giallorossi. Secondo quanto si apprende da TMW, Edin Dzeko sta bene e non ha riportato fratture nè altre conseguenze di rilievo alla mano destra. L'attaccante sarà dunque in campo già lunedì con la sua Nazionale.

DZEKO, PROBLEMI ALLA MANO DESTRADa monitorare le condizioni del numero 9 giallorosso, che, stando a quanto riporta Resport, avrebbe subito un colpo nella gara disputata ieri in Belgio per le qualificazioni all'Europeo 2016. L'attaccante effettuerà degli accertamenti in Bosnia.

CASTAN: "DEVO MIGLIORARE"Il difensore giallorosso parla su Twitter: "Sono più critico di qualcuno verso di me, devo ancora migliorare tanto, però non mollo mai, mi resta solo lavorare!".

STROOTMAN DIMESSOKevin Strootman è stato dimesso da Villa Stuart, dove è stato operato per la terza volta al legamento collaterale del ginocchio. Il decorso post intervento procede alla perfezione e il calciatore potrà tornare a correre tra circa un mese e mezzo.

DAILY MIRROR: "COLE NON VUOLE RESCINDERE"Ashley Cole ha intenzione di restare in giallorosso almeno fino a gennaio. Lo si apprende dal Daily Mirror, secondo cui una fonte vicina al giocatore avrebbe spiegato: "Per ora non vuole rescindere il contratto e andare a giocare in squadre inferiori, attenderà la prossima finestra di mercato per ascoltare eventuali proposte".

RUDIGER: "A ROMA PER VINCERE"Conferenza di presentazione per Antonio Rudiger, ultimo innesto nella rosa a disposizione di Garcia. Il 22enne, arrivato in prestito dallo Stoccarda, non teme confronti: “Benatia? Alla Roma è andato sicuramente bene ma io sono Rudiger, con la mia personalità e le mie qualità". Il suo ruolo naturale è al centro della difesa, anche se in Germania è stato schierato anche sulla fascia: "Mi porto dietro una fama da duro perché quand'ero più giovane ho preso qualche cartellino rosso. In realtà sono un ragazzo tranquillo, col tempo si cresce e si migliora". Il sì alla Roma è un passaggio importante della sua carriera, soprattutto in vista dell'Europeo 2016: “Mi sono informato molto sui giallorossi prima di prendere una decisione – ha ammesso il tedesco – Mi piace molto l'atteggiamento tattico della Roma, il pressing alto chiesto da Garcia. Ho visto le prime uscite di campionato, sono partite difficili perché la squadra deve ancora trovare l'affiatamento e un avversario come la Juve tende a dominare il gioco". Reduce da tre stagioni in Bundesliga, Rudiger guarda con fiducia al confronto in Champions contro il Bayer Leverkusen: "È una squadra molto forte, giocano un calcio offensivo proprio come noi, ma la Roma non è inferiore e ci sono tutte le condizioni per fare risultato". L'obiettivo del centrale è chiaro: "Farò del mio meglio per raccogliere successi con questa maglia".

LA LISTA PER IL CAMPIONATO Ecco i 22 giocatori che Garcia potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni (per questo non compaiono Uçan, Ponce e Emerson Palmieri, che possono essere utilizzati regolarmente), mentre poiché sono obbligatori 8 giocatori over 21 formati in Italia e la Roma non li raggiunge, la lista è limitata a 22 giocatori. Giocatori over 21 formati in Italia: De Sanctis, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Totti. Giocatori over 21: Lobont, Szczesny, Rüdiger, Digne, Castan, Maicon, Gyomber, Torosidis, Manolas, Salah, Iago Falque, Pjanic, Keita, Vainqueur, Iturbe, Dzeko, Gervinho.

FLORENZI: "GRANDE MERCATO"Ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Florenzi ha parlato di mercato e Francesco Totti: "Il mercato della Roma? Quest'anno ci siamo messi a posto, tenendo giocatori forti come Nainggolan o Pjanic e aggiungendo Dzeko, che ci darà tanto. Totti? E' un'icona, ci darà una mano. Come vive questo momento? Tranquillamente. Il mio nuovo ruolo mi piace".

ROMA-BARCELLONA SOLO SU PREMIUMRoma-Barcellona non sarà visibile in chiaro: l'esordio in Champions League dei giallorossi sarà visibile solo per gli abbonati Mediaset Premium.

ALISSON: "MI HA CERCATO LA ROMA"Dal ritiro del Brasile, Alisson ha parlato a Globoesporte.com del suo mancato passaggio alla Roma: "Mi hanno presentato un'offerta di contratto e so che la Roma ha parlato anche con l'Internacional, ma si è deciso che io resti per il momento in Brasile. Ora voglio pensare alla nazionale e al mio Club. Non nascondo che il mio sogno è quello di giocare in Europa, ma dobbiamo ancora parlare molto con il club italiano".

RUEDIGER LAVORA IN GRUPPODopo il martedì di riposo concesso da Rudi Garcia, la Roma è tornata ad allenarsi in vista del match contro il Frosinone, in programma sabato 12 settembre alle ore 18. La notizia positiva viene da Antonio Ruediger: dopo i differenziati della settimana scorsa il difensore giallorosso ha svolto l'allenamento in gruppo con i compagni. Domani alle 12.30 la presentazione.



LISTA CHAMPIONS SENZA SORPRESEQuesta la lista Uefa della Roma per la fase a gironi di Champions League. Non ci sono Ashley Cole, che non rientra nei piani di Garcia, l'infortunato Strootman e i nuovi arrivi Emerson e Gyomber.

Castan, De Rossi, De Sanctis, Digne, Džeko, Iago Falque, Florenzi, Salah, Iturbe, Keita, Manolas, Nainggolan, Pjanic, Rüdiger, Maicon, Szczesny, Torosidis, Totti, Uçan, Vainqueur, Gervinho.

GARCIA E TOTTI: "FORZA KEVIN!"Dopo averlo ribattezzato 'lavatrice' per quel suo modo di ripulire tutti i palloni sporchi in mezzo al campo, Rudi Garcia sceglie un selfie con alle spalle proprio l'elettrodomestico per inviare gli auguri di pronta guarigione a Kevin Strootman, operato oggi per la terza volta in 18 mesi al ginocchio sinistro. Lo scatto fatto dal tecnico francese è stato pubblicato su Twitter dall'account ufficiale della Roma con l'hashtag #DajeKevin. Assieme a quello del tecnico è arrivato anche il messaggio di Totti: "Kevin, siamo tutti con te! I campioni come te sono veri gladiatori, non mollano mai. Ti aspettiamo amico mio. Il tuo aiuto sul campo è troppo importante! Per noi tu sei la Roma nell'Animo e nel Core"

Guardate un po' chi si è fatto il selfie con la lavatrice...Il nostro mister @RudiGarcia! #ASRoma #DajeKevin pic.twitter.com/YRrAgtd46q — RomaRadio (@RomaRadio) 1 Settembre 2015