Tutto Roma live - Nainggolan dal ritiro del Belgio: "Derby indimenticabile"

NAINGGOLAN: "DERBY? MOMENTO INDIMENTICABILE"Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista dal ritiro del Belgio. Queste le sue parole, riportate da dhnet.be: "Il derby è stato un bel momento per me. Un giorno che mi resterà per sempre nella memoria. Rimarrò a Roma a lungo, anche se non sono il capitano. Nazionale? Florenzi mi ha mandato dei messaggi, mi ha detto che spera io non giochi contro di noi, perché farò del mio meglio. Abbiamo sempre giocato per vincere e dobbiamo vincere anche contro l'Italia. Giocheremo per vincere, come sempre. Per noi è importante prepararci bene all'Europeo e una partita come questa è ottima per farlo.