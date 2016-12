9 dicembre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan: "Ci è andata bene" Il centrocampista belga: "Queste sono partite da vincere"

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

FLORENZI: "FISCHI? I TIFOSI PAGANO"

NAINGGOLAN: "CI E' ANDATA BENE"Nel corso del programma "Premium Champions", Radja Nianggolan ha parlato del match contro il Bate Borisov: "I fischi dei tifosi alla fine? Loro aspettano una vittoria quanto noi: oggi abbiamo creato tanto e concluso poco, abbiamo cercato di vincere e alla fine ci è andata bene che ci è bastato il pareggio - ha spiegato il il centrocampista belga -. Queste partite però dobbiamo vincerle, guardiamo positivo, siamo qualificati. I fischi non ci importato, alla fine anche i tifosi sono contenti della qualificazione. Non avevamo paura, siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene per la prossima partita che sarà molto difficile".

SABATINI: "LA PRESENZA DI PALLOTTA CI AIUTA"Il ds della Roma Sabatini, ai microfoni di Premium: "Come investiremo gli eventuali 13 milioni che arriveranno per gli ottavi? Credo che siano molti di meno. Prima dei milioni che eventualmente arriveranno c'è il nostro prestigio, il nostro decoro e la nostra dignità di fronte alla città, ai tifosi e di fronte al calcio perché noi vogliamo rappresentare qualcosa nel calcio. I vantaggi economici vengono dopo. L'incontro di Pallotta con la squadra? La presenza della proprietà e del presidente sono fondamentali e adrenaliniche".

GERVINHO KO NEL RISCALDAMENTODoveva giocare titolare contro il Bate, ma Gervinho non ce l'ha fatta. Dopo aver lavorato duramente in una lunga fase di riscaldamento, l'ivoriano ha dato forfait: il problema muscolare alla coscia non gli ha permesso di scendere in campo.



PJANIC: "LA MAGLIA E' IMPORTANTE"Intervistato dal nuovo sito della Roma, Pjanic ha parlato del suo rapporto con i tifosi giallorossi. "Questa è la mia quinta stagione qui e mi hanno insegnato cosa vuol dire essere un romanista. Anche i compagni di squadra con cui gioco da tanto tempo mi hanno fatto capire che questa non è una maglia qualsiasi: la maglia della Roma è una cosa molto importante per la nostra città. Ora sono un tifoso di questa squadra: ora sono un romanista".

I CONVOCATI PER IL BATE BORISOVEcco i convocati di Rudi Garcia per la gara di Champions League contro il Bate Borisov: 2 Rudiger, 3 Digne, 4 Nainggolan, 5 Castan, 7 Iturbe, 9 Dzeko, 11 Salah, 13 Maicon, 14 Iago Falque, 15 Pjanic, 16 DDe Rossi, 20 Keita, 21 Vainqueur, 24 Florenzi, 25 Szczesny, 26 De Sanctis, 27 Gervinho, 44 Manolas, 48 Uçan.

DZEKO: "COLPA MIA SE NON SEGNO""Se non segno è solo colpa mia. Avrei dovuto fare meglio, ma sono ottimista, sono sicuro che i gol arriveranno". Così Edin Dzeko nella conferenza di vigilia della gara col Bate: "Io triste in campo? Non mi piace perdere, questo mi rende triste. Al momento non sono felice per me, per il mio team, perché meritiamo di più. Domani vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, la qualificazione agli ottavi. Se siamo in grado di vincere lo scudetto? Se giocheremo come nelle ultime partite sicuramente no, ma sono convinto che possiamo fare meglio. Lo scudetto poi non si vince a dicembre, bisognerà vedere a fine stagione come sarà andata".

GARCIA: "VOGLIO 11 LUPI"La Roma contro il Bate Borisov si gioca il passaggio del turno in Champions League nel momento peggiore, ma Rudi Garcia resta ottimista: "Vogliamo solo vincere questa partita e lo faremo mettendo in campo tutta la nostra voglia - ha dichiarato il tecnico in conferenza -. Voglio vedere undici lupi e non c'è altro da fare che dare tutto per raggiungere il primo obiettivo stagionale". Con Salah: "E' pronto, ma non ha 90 minuti nelle gambe".