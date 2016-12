Tutto Roma live - Nainggolan: "Ci abbiamo provato fino alla fine"

NAINGGOLAN: "DIFFICILE CONTRO SQUADRE CHE SI CHIUDONO" Radja Nainggolan, intervistato da Mediaset Premium, ha commentato il pari casalingo contro il Sassuolo: "Il primo tempo non è stato a nostro favore, non è stato facile recuperare lo svantaggio. Nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiare subito e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il gol non è arrivato. Gare così sono da vincere, ma contro avversari che si chiudono non è facile. Le gare sono tante e può esserci un po' di stanchezza a volte. Parlare di classifica è prematuro, siamo solo all'inizio".

SALAH: "POSSO FARE MEGLIO"Salah, autore dello splendido gol del pareggio contro il Sassuolo, commenta così la sua partita e quella della Roma: "All'inizio non siamo stati brillanti. Dispiace non aver vinto. Per quanto mi riguarda sto cominciando a fare meglio, ma posso ancora migliorare". Poi di nuovo sulla partita: "Abbiamo avuto delle difficoltà ma anche opportunità che non abbiamo sfruttato fino in fondo. Chi temo di più tra Inter e Juve? Sono due squadre forti, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi".