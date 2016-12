31 ottobre 2015 Tutto Roma live - Nainggolan: "Abbiamo fatto la partita, è mancato il gol" Il centrocampista belga: "Abbiamo espresso un buon calcio, ora bisogna guardare avanti"

SABATO 31 OTTOBRE

NAINGGOLAN: "ABBIAMO FATTO LA PARTITA, E' MANCATO IL GOL"Nainggolan analizza così il ko di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo fatto la partita, giocando un buon calcio - dice a Premium Sport -. Siamo arrivati in area loro giocando bene, creando occasioni. Non le abbiamo sfruttate, brava l'Inter che ha sfruttato le sue occasioni. Se non segni non vinci. Le scelte di Mancini? Studiamo anche le qualità dei giocatori, oggi non ha giocato Icardi, magari eravamo preoccupati dalla profondità, erano più tecnici. Al di là del gol non hanno fatto tanto, hanno tenuto la palla ma senza avere grosse occasioni. Siamo stati meno reattivi ed è stato fatale. Venivamo da cinque vittorie di fila, abbiamo perso due partite immeritatamente. Bisogna dimenticare questo, ci giochiamo la qualificazione in Champions mercoledì. Bisogna guardare avanti per non commettere errori. Inter brava a limitare i nostri giocatori? Da dentro il campo la vedo diversamente, Salah oggi poteva fare due gol, Dzeko uno. Se avessimo segnato, si sarebbe parlato in un'altra maniera. Ci hanno limitato, ma non del tutto. Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate. La differenza era quella".

DIGNE: "NON ABBIAMO CONCRETIZZATO"

PJANIC ESPULSO: SALTERA' IL DERBYMiralem Pjanic è stato espulso al 28' del secondo tempo di Inter-Roma per doppia ammonizione e salterà il derby. Il centrocampista giallorosso era stato ammonito nel primo tempo per proteste, poi nella ripresa per fallo di mano.

BALDISSONI: "LA JUVE PUO' TORNARE SU"Il dg della Roma Mauro Baldissoni non vede una Roma già vincitrice dello scudetto. "Ogni campionato è una storia nuova. La Juventus è stata davanti a noi in passato perché ha dimostrato di essere più forte, e ha le capacità per tornare su, i valori non si perdono in pochi mesi. Continuiamo a temere la Juve come le altre squadre in testa alla classifica - ha detto a Premium Sport -. Noi siamo soddisfatti del percorso iniziato da qualche anno: cerchiamo di migliorarci proponendo sempre un gioco d'attacco". E ancora: "La Roma è stata costruita per competere e vincere. Vincere dipende da tanti fattori, non ultimo la convinzione e la voglia di farlo fino in fondo. La squadra sta dando buone risposte dopo un paio di passi falsi all'inizio. Mancano i gol di Dzeko? E' un campione, finché gioca per la squadra va bene, i gol arriveranno".

DOUMBIA RESTA AL CSKA MOSCARoma e Cska Mosca starebbero per chiudere l'accordo per prolungare il prestito di Doumbia.