9 ottobre 2015 Tutto Roma live - Maria Sensi: "Conte alla Roma vuol dire scudetto" La voce del ct in giallorosso scatena il dibattito. E la moglie del presidente dellʼultimo scudetto "tifa" per Conte

VENERDI' 9 OTTOBRE

MARIA SENSI: "CONTE VUOL DIRE SCUDETTO"La voce di Antonio Conte possibile, futuro allenatore della Roma ha aperto in città, come ovvio, un grande dibattito. E Radio Radio ha pensato bene di intervistare Maria Sensi, la consorte dell'indimenticato presidente dell'ultimo scudetto (2001, Fabio Capello). "Conte alla Roma? Lo spero, così la Roma potrà vincere un altro scudetto. Ci vuole ordine a Trigoria e spero sia lui l'uomo giusto".

BOSNIA, DZEKO POTREBBE GIOCARE Mehmed Bazdarevic spaventa la Roma. "La mia idea è di giocare con due punte dal primo minuto, se Edin sarà pronto", ha detto il commissario tecnico della Bosnia, spiegando le sue intenzioni tattiche per il match contro il Galles. "Ieri Dzeko si è allenato con il gruppo, senza fare grandi sforzi. Aspettiamo fino a domani, parleremo con il nostro capitano e valuteremo se sarà in grado di giocare o meno", ha aggiunto.

BENATIA, IPOTESI RITORNOMehdi Benatia di nuovo alla Roma? Uno scenario difficile, ma non così improbabile. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il contatto nella scorsa estate il discorso potrebbe essere ripreso a gennaio. C'è stima reciproca, il centrale del Bayern non ha mai nascosto la sua voglia di tornare nella Capitale. Trattativa dura soprattutto dal punto di vista economico, ma in inverno è possibile che la società giallorossa riallacci i contatti con i bavaresi.

STROOTMAN FA PROGRESSIKevin Strootman può cominciare a sorridere. Il centrocampista olandese, dopo 40 giorni dall'intervento chirurgico al ginocchio sinistro, è pronto per tornare a correre. La prossima settimana si sottoporrà a una visita a Villa Stuart per valutare resistenza e elasticità delle articolazioni e potrà passare dall'area medica a quella tecnica, passaggio fondamentale in vista del recupero della migliore condizione. Il ritorno in campo è previsto per il mese di febbraio.

MERCOLEDI' 8 OTTOBRE

TOTTI VERSO IL RIENTRO ANTICIPATORientro anticipato per Francesco Totti. Il capitano ha già ricominciato la rieducazione muscolare in piscina e potrebbe già rientrare contro l'Empoli. In ogni caso Totti sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Champions con il Leverkusen. Gli ultimi esami hanno infatti scongiurato l'interessamento del tendine riducendo di molto i tempi di recupero.

DZEKO ANCORA IN BILICO CON LA BOSNIADa quanto si apprende dal profilo Twitter della nazionale bosniaca, Edin Dzeko sta svolgendo l'allenamento odierno in palestra. Non sono ancora sciolti dunque i dubbi sulle sue condizioni fisiche e di conseguenza sulla sua presenza in campo nel match di sabato contro il Galles.

ITURBE MEDITA L'ADDIOIturbe vuole giocare di più. In questo momento l'argentino non è felice per il poco utilizzo e potrebbe decidere di partire a gennaio nel caso non dovesse essere impiegato, da Rudi Garcia, di più. Il numero 7 giallorosso questa estate, nella sessione di mercato, è stato molto vicino al Genoa, ma a Trigoria avevano poi cambiato idea.

TOTTI: "VOGLIO ARRIVARE A 400 GOL"Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport e ha parlato anche dei suoi tanti gol siglati in maglia giallorossa: "Il più importante è quello siglato al Parma nel giorno dello scudetto, come potrei dimenticarlo? Ci rivediamo quando arrivo a 400? Sì, ho deciso voglio arrivarci, così faccio morire qualcuno...", ha scherzato il capitano dei capitolini.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE



DZEKO, TEST DECISIVO CON LA BOSNIAEdin Dzeko prova a recuperare. Secondo Goal, l'attaccante bosniaco ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con la sua nazionale e questa sera il ct Bazdarevic e lo staff medico dovrebbero comunicare la decisione definitiva sulla sua arruolabilità per il match di sabato contro il Galles per le qualificazioni a Euro 2016.

KEITA, CINQUE SETTIMANE DI STOPCinque settimane di stop per Seydou Keita, costretto a uscire per infortunio nel corso del primo tempo nella sfida di campionato contro il Carpi. I controlli clinico-strumentali cui è stato sottoposto il maliano "hanno evidenziano una buona progressione riparativa della lesione della giunzione miotendinea al muscolo semimembranoso della coscia destra. La prognosi stimabile da oggi è di circa 5 settimane". Il centrocampista salterà dunque anche il derby contro la Lazio, in programma l'8 novembre.

IAGO LAVORA A PARTEDopo la doppia seduta di martedì, la Roma è scesa in campo al Bernardini per una seduta mattutina. La squadra ha cominciato con un riscaldamento atletico e con degli esercizi sul possesso palla per poi dedicarsi a un lungo focus tattico con partite a tema. Conclusione della seduta riservata alle finalizzazioni. Fisioterapia per Manolas, rientrato ieri dalla convocazione con la nazionale greca. Keita, Rüdiger, Strootman e Totti hanno invece proseguito il loro programma di recupero personalizzato. Nel pomeriggio alle 15:30 il secondo allenamento giornaliero.

TOTTI: "LA FAMIGLIA COSA PIU' IMPORTANTE" #LeParoleValgono Abbiamo chiesto a Francesco Totti qual è la parola che gli ha cambiato la vita. Qual è la vostra? pic.twitter.com/YoV0wanAdD — Treccani (@Treccani) 6 Ottobre 2015