Tutto Roma live - Maicon: "Il campo li ha favoriti"

SI INSISTE PER RANOCCHIA Nel mercato di gennaio la Roma vuole un difensore. I giallorossi insistono per Ranocchia, destinato a lasciare all'Inter tra la sessione invernale e giugno. In pole ci sono i giallorossi.

BARCELLONA-ROMA BLINDATA: COSA FAREDopo quanto accaduto a Parigi il Barcellona, in accordo con le forze dell'ordine locali, ha annunciato l'adozione misure di sicurezza straordinarie in occasione della partita di Champions League contro la Roma di martedì prossimo al Camp Nou. In aggiunta al protocollo abituale di sicurezza, le forze di polizia spagnole "hanno stabilito alcune misure aggiuntive dedicate ai tifosi che assisteranno all'incontro e necessarie per garantire la sicurezza di tutti". Gli accessi al Camp Nou saranno aperti tre ore prima della partita e si raccomanda ai tifosi di raggiungere lo stadio con sufficiente anticipo. Zaini, valigie, marsupi e grandi borse non saranno ammessi dentro l'impianto. A partire dalle 8 del mattina proibito parcheggiare lungo il perimetro del Camp Nou. La partita di Youth League tra Barca e Roma, inizialmente prevista al Miniestadi martedì alle ore 16, sarà anticipata alle 12.