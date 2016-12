Tutto Roma live - Maicon: "E' ancora presto per parlare di scudetto"

28 ottobre 2015 Tutto Roma live - Maicon: "Eʼ ancora presto per parlare di scudetto" Il brasiliano: "Io sono a disposizione del mister. Fondamentale vincerne tre di fila"

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

MAICON: "PRESTO PARLARE DI SCUDETTO"Un grande Maicon ha guidato la Roma alla vittoria contro l'Udinese: "Come facevo a stare fuori? Dovevo aspettare che la squadra avesse bisogno di me. Sto bene, ho voglia di giocare. Adesso decide il mister, ma l'importante era vincere e essere primi. Penso che ultimamente stiamo creando un modulo di gioco importante, aggressivo. E' importante per vincere. Vincerne tre di fila è fondamentale, le abbiamo preparate bene", ha spiegato a Premium Sport il brasiliano. "Se è presto parlare di scudetto? Si è troppo presto, manca ancora tanto. Dobbiamo continuare così".

PALLOTTA: "VOGLIO LA ROMA TRA I TOP CLUB AL MONDO""Il nostro obiettivo è diventare uno dei club più riconosciuti e di successo al mondo". Così James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito giallorosso, ufficializza l'ingresso in società di Laurent Colette, nominato nuovo Chief Marketing Officer. "A nome di tutta la famiglia giallorossa, voglio dare il benvenuto a Laurent - le parole di Pallotta -. Il nostro obiettivo è diventare uno dei club più riconosciuti e di successo al mondo, e in questa ottica è di fondamentale importanza avere un leader nel settore marketing e commerciale con una esperienza di livello mondiale. Laurent ha dimostrato la sua competenza e le sue capacità in oltre trenta anni nel settore e siamo entusiasti di averlo nel nostro team".

I CONVOCATI PER ROMA-UDINESEAl termine della conferenza della vigilia, Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati anti-Udinese. Ancora fuori i lungodegenti Totti, Strootman e Keita, cui si aggiungono gli squalificati Salah e De Rossi. Questi i 24 giocatori a disposizione del francese: Szczesny, De Sanctis, Lobont; Florenzi, Castan, Manolas, Digne, Rudiger, Emerson, Nura, Gyomber, Torosidis, Maicon; Nainggolan, Vainqueur, Pjanic, Iago Falque, Uçan; Dzeko, Gervinho, Iturbe, Machin, Sadiq, Ponce.

DE ROSSI, IL DOPPIO RISCHIODunque martedì 3 novembre la Giustizia sportiva si pronuncerà sul caso-De Rossi. E' un rinvio, è una semplice data di calendario. Ma c'è un ma... Che riguarda proprio il derby, perché domenica 8 novembre all'Olimpico c'è Roma-Lazio e una eventuale sanzione a carico di De Rossi (squalifica? O solo ammenda?) è un rischio -non calcolato- che con questo rinvio si potrebbe correre. Così su De Rossi pende una doppia incognita: l'affaticamento muscolare che lo disturba, apsettando sabato Inter-Roma; e un giudizio sportivo che lo insegue, aspettando Roma-Lazio.

DE ROSSI, IL 3 NOVEMBRE IL DEFERIMENTO-DERBYIl Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare, presieduto da Salvatore Lo Giudice) ha rinviato a martedì 3 novembre la discussione sul deferimento a carico di Daniele De Rossi. Il calciatore della Roma era stato deferito ''per avere al termine della gara del campionato di Serie A Lazio-Roma, disputata allo Stadio Olimpico il 24 maggio 2015, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto offensivo e provocatorio indicando con entrambe le mani le sue parti basse e successivamente indirizzando, sempre nei confronti dei tifosi avversari, con le braccia sollevate in alto entrambe le dita medie delle mani, in atteggiamento offensivo e di scherno, manifestazioni idonee a costituire incitamento alla violenza".

LUNEDI' 26 OTTOBRE

STROOTMAN, LA RIABILITAZIONE PROSEGUEProsegue bene il recupero di Kevin Strootman. Il bollettino medico emesso dal sito ufficiale della Roma, al termine della visita di controllo programmata, riferisce che "il percorso riabilitativo dell'atleta procede come previsto, con fisioterapia, palestra e lavoro sul campo, dove venerdì ha svolto una seduta di corsa".

DE ROSSI: SOLO UN AFFATICAMENTO ALL'ADDUTTOREDaniele De Rossi mette nel mirino l'Inter. Il centrocampista, uscito nel finale del primo tempo contro la Fiorentina, si è sottoposto ad una ecografia che ha evidenziato solo un affaticamento all'adduttore sinistro. Niente Udinese mercoledì sera, ma dovrebbe farcela per sabato a San Siro contro l'Inter.